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Protest la Liceul „Nikolaus Lenau” din Timişoara, după ce un elev s-a fotografiat cu un cuțit în mână în sala de clasă

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protest Liceul Lenau din Timişoara
Foto: News.ro
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Elevii şi părinţii clasei a VIII-a C de la Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” din Timişoara au protestat, luni, în curtea şcolii faţă de băiatul care recent s-a fotografiat ţinând în mână un cuţit, în sala de clasă. 

Copiii au anunţat că nu vor mai intra la ore până când nu se va găsi o soluţie în privinţa colegului lor care a creat o problemă de nesiguranţă, conform News.ro. 

Nemulţumirea părinţilor şi a elevilor este legată de un incident recent. Un elev din clasă s-a fotografiat în sala de curs ţinând un cuţit în mână. 

Imaginea a fost postată pe reţelele de socializare. 

În urma incidentului, elevului respectiv i-a fost scăzută nota la purtare şi a primit o sancţiune de suspendare de la cursuri pentru o perioadă de cinci zile. Însă, băiatul nu este la prima abatere. 

Părinţii consideră că măsurile luate nu sunt suficiente şi cer rezolvarea situaţiei, astfel încât copiii să se poată întoarce la cursuri în condiţii de siguranţă. 

În încercarea de a obţine o soluţie, părinţii au depus memorii atât la conducerea liceului, cât şi la Inspectoratul Şcolar şi la Ministerul Educaţiei. 

Editor : A.C.

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