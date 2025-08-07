Live TV

Video Protest în Piața Universității față de declararea zilei de doliu național pentru Iliescu. Jandarmeria spune că manifestația e ilegală

Data actualizării: Data publicării:
6c03b8d0-b716-454e-86d6-2d60701441f8
Protest în Piața Universității, 7 august 2025

Jandarmeria Bucureşti atrage atenţia că protestul din Piaţa Universităţii anunţat pentru joi, de la ora 19:00, nu are autorizaţiile necesare. Între timp, oamenii au început să se adune la manifestație și se scandează „Imnul Golanilor”.

ACTUALIZARE 19:39 Câteva zeci de persoane s-au adunat, până la această oră, în Piața Universității, în semn de protest față de decretarea unei zile de doliu național pentru Ion Iliescu. Participanții cântă „Imnul Golanilor”, compus în timpul demonstrațiilor din 1990, încheiade cu Mineriada. Se scandează „Cine a tras în noi, după 22” și „Iliescu vinovat pentru sângele vărsat”.

Știrea inițială. „Subliniem faptul că desfăşurarea acestei manifestaţii este ilegală, deoarece nu respectă prevederile legale impuse de Legea nr. 60 din 1991 (republicată) privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, cu modificările şi completările ulterioare - depunerea declaraţiei scrise de organizare a adunării publice la Primăria Municipiului Bucureşti, cu cel puţin trei zile înainte de data desfăşurării acesteia şi înregistrarea declaraţiei de desfăşurare a adunării publice la unităţile de jandarmi competente teritorial, cu cel puţin 48 de ore înainte, informează Jandarmeria Capitalei, potrivit Agerpres.

Sursa citată recomandă tuturor cetăţenilor care intenţionează să participe la această manifestaţie să coopereze cu forţele de ordine şi să indice acestora persoanele care comit fapte antisociale pentru luarea măsurilor legale care se impun.

Jandarmeria Capitalei, în conformitate cu prevederile legale, va asigura măsurile specifice prevăzute de cadrul legal aplicabil competiţiilor sportive şi adunărilor publice, precum şi de legislaţia incidentă doliului naţional.

În spaţiul online a fost creat un eveniment denumit Petrecere de doliu naţional - Memorii neîmpăcate - Spaţiu de Memorie Alternativă”, la care și-au anunţat participarea peste 2.000 de persoane.

Organizatorii protestului au transmis că vor fi organizate mai multe activități pentru comemorarea victimelor mineriadelor și ale Revoluției.

„Statul a decretat joi 7 August zi de doliu național pentru Ion Iliescu – omul care, pe 13-15 iunie 1990, a chemat minerii să bată, să violeze și să ucidă cetățeni pașnici. Ne întâlnim joi 7 August 2025 la ora 19:00 în Piața Universității. Un moment de reflecție critică și comemorare a victimelor represiunii din iunie 1990. În loc de doliu oficial, creăm un spațiu civic de memorie autentică, unde vocile celor uitați să fie auzite și unde arta, dialogul și solidaritatea să transforme durerea în conștiință colectivă,” a transmis organizația Corupția ucide.

Ziua de joi, 7 august 2025, a fost declarată zi de doliu național pe teritoriul României, în memoria fostului președinte Ion Iliescu, a anunțat Guvernul într-un comunicat de presă.

Editor : M.G. | Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele...
augustin lazar declaratie revocare inquam george calin 20181024201111_IMG_3093-01-01
2
Mesajul fostului procuror general al României, care l-a trimis de două ori în judecată pe...
fulger si nori de furtună
3
Alertă de vijelii puternice, ploi și grindină în patru județe din țară. Alte 11 și...
Kestutis Budrys
4
Lituania cere sprijinul „imediat” al NATO după incidentul de săptămâna trecută când o...
Screenshot 2025-08-05 at 17.32.18
5
Unde au dispărut „foștii”? Ieri candidați la prezidențiale, azi cu noi pretenții politice...
”Donald Trump a jurat”. Președintele american a anunțat o măsură fără precedent
Digi Sport
”Donald Trump a jurat”. Președintele american a anunțat o măsură fără precedent
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Cseke Attila
Reforma administrațiilor locale anunțată de Ministerul Dezvoltării...
nina iliescu-Mediafax Foto-Bogdan Stamatin
Primul mesaj public al Ninei Iliescu după moartea fostului...
florin salam la zilele comunei logresti gorj
În plină criză economică, o primărie cu 2.300 de locuitori a plătit...
profimedia-0213789032
Traian Băsescu primește din nou locuință de la stat. Fostul...
Ultimele știri
Premierul Benjamin Netanyahu a spus ce vrea să facă în Fâşia Gaza, după ocuparea ei. „Nu vrem să o păstrăm. Intenţionăm să facem asta”
Pompierii încă se luptă să stingă incendiul de vegetație din Tulcea. Au apărut noi focare și intervin trei elicoptere Black Hawk
Sediul companiei aeriene naționale israeliene de la Paris, vandalizat. „Când Macron anunţă cadouri Hamasului, acesta e rezultatul”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
hu jintao si ion iliescu
China a transmis condoleanțe după moartea lui Ion Iliescu. Doar Rusia a mai transmis un asemenea mesaj până acum
Screenshot 2025-08-07 at 14.50.11
Președinții PSD care au lipsit de la înmormântarea lui Iliescu. Dragnea acuză partidul că nu i-a organizat pe foștii lideri
FUNERALII_ILIESCU_ZIUA_2_CIMITIR_04_INQUAM_Photos_Bogdan_Buda
De ce șefii de stat, înmormântați cu onoruri militare, sunt transportați pe un afet de tun. Cine a instituit această tradiție
BUCURESTI - BOOKFEST 2019 - 1 IUNIE 2019
Adrian Năstase le reproșează politicienilor că au lipsit de la înmormântarea lui Ion Iliescu: „Trebuiau să-l cinstească”
Ion Iliescu
„Un bolșevic pentru toate anotimpurile: Paradoxul lui Ion Iliescu al României”, necrologul semnat de Vladimir Tismăneanu în Politico
Partenerii noștri
Pe Roz
Eleganța le vine firesc chiar și în ținute casual. Familia regală a Spaniei, fără diademe, dar cu mult stil...
Cancan
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
Fanatik.ro
El e milionarul care a fost ucis instant de un bivol. Bărbatul a fost lovit din plin de animal cu o viteză de...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Legătura neștiută dintre Călin Georgescu și Ion Iliescu. Cum au colaborat cei doi pentru a obține bani pentru...
Adevărul
Un român a fost reținut în Germania după ce „și-a furat” propria mașină. Omul își găsise autoturismul care îi...
Playtech
Cum a apărut Viorica Dăncilă la înmormântarea lui Ion Iliescu! A atras toate privirile, detaliul neaşteptat...
Digi FM
Fiul lui Liam Neeson, încântat de relația tatălui său celebru cu Pamela Anderson. Starul nu se mai vedea...
Digi Sport
S-a aflat! Câți bani tocmai s-au plătit pentru Andrei Rațiu
Pro FM
Văduvul Tinei Turner, din nou îndrăgostit, la doi ani de la moartea solistei: "Acum pot fi iar fericit". Cine...
Film Now
Un scandal banal în bancă, momentul crucial care i-a schimbat viața lui Charlize Theron. Cum a ajuns superba...
Adevarul
O mamă a stat închisă pe nedrept 20 de ani pentru că și-ar fi ucis cei patru copii. A respins compensația de...
Newsweek
Actul pe care trebuie să îl aibă pensionarii la zi pentru a nu pierde pensia. Casa Națională anunță
Digi FM
Nicușor Dan, marele absent de la funeraliile lui Ion Iliescu. Unde se afla, de fapt, președintele
Digi World
5 alimente și băuturi consumate zilnic, care îți pot afecta sănătatea pe termen lung. Aparent inofensive, dar...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Grecia. Turiștii, terifiați de un mistreț în timp ce înotau în largul unei insule...
Film Now
Robert De Niro, cu barbă albă, pe străzile din NYC, la câteva zile după ce a vorbit despre cea mai nouă...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”