Jandarmeria Bucureşti atrage atenţia că protestul din Piaţa Universităţii anunţat pentru joi, de la ora 19:00, nu are autorizaţiile necesare. Între timp, oamenii au început să se adune la manifestație și se scandează „Imnul Golanilor”.

ACTUALIZARE 19:39 Câteva zeci de persoane s-au adunat, până la această oră, în Piața Universității, în semn de protest față de decretarea unei zile de doliu național pentru Ion Iliescu. Participanții cântă „Imnul Golanilor”, compus în timpul demonstrațiilor din 1990, încheiade cu Mineriada. Se scandează „Cine a tras în noi, după 22” și „Iliescu vinovat pentru sângele vărsat”.

Știrea inițială. „Subliniem faptul că desfăşurarea acestei manifestaţii este ilegală, deoarece nu respectă prevederile legale impuse de Legea nr. 60 din 1991 (republicată) privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, cu modificările şi completările ulterioare - depunerea declaraţiei scrise de organizare a adunării publice la Primăria Municipiului Bucureşti, cu cel puţin trei zile înainte de data desfăşurării acesteia şi înregistrarea declaraţiei de desfăşurare a adunării publice la unităţile de jandarmi competente teritorial, cu cel puţin 48 de ore înainte”, informează Jandarmeria Capitalei, potrivit Agerpres.

Sursa citată recomandă tuturor cetăţenilor care intenţionează să participe la această manifestaţie să coopereze cu forţele de ordine şi să indice acestora persoanele care comit fapte antisociale pentru luarea măsurilor legale care se impun.

Jandarmeria Capitalei, în conformitate cu prevederile legale, va asigura măsurile specifice prevăzute de cadrul legal aplicabil competiţiilor sportive şi adunărilor publice, precum şi de legislaţia incidentă doliului naţional.

În spaţiul online a fost creat un eveniment denumit „Petrecere de doliu naţional - Memorii neîmpăcate - Spaţiu de Memorie Alternativă”, la care și-au anunţat participarea peste 2.000 de persoane.

Organizatorii protestului au transmis că vor fi organizate mai multe activități pentru comemorarea victimelor mineriadelor și ale Revoluției.

„Statul a decretat joi 7 August zi de doliu național pentru Ion Iliescu – omul care, pe 13-15 iunie 1990, a chemat minerii să bată, să violeze și să ucidă cetățeni pașnici. Ne întâlnim joi 7 August 2025 la ora 19:00 în Piața Universității. Un moment de reflecție critică și comemorare a victimelor represiunii din iunie 1990. În loc de doliu oficial, creăm un spațiu civic de memorie autentică, unde vocile celor uitați să fie auzite și unde arta, dialogul și solidaritatea să transforme durerea în conștiință colectivă,” a transmis organizația Corupția ucide.

Ziua de joi, 7 august 2025, a fost declarată zi de doliu național pe teritoriul României, în memoria fostului președinte Ion Iliescu, a anunțat Guvernul într-un comunicat de presă.

Editor : M.G. | Ș.R.