Punerea în raclă a Brâului Maicii Domnului 2026: Ce semnificație are sărbătoarea din 31 august și cum este cinstită

La 31 august 2026, biserica ortodoxă prăznuiește Punerea în raclă a Brâului Maicii Domnului, una dintre relicvele importante asociate Fecioarei Maria. Potrivit tradiției bisericești, Cinstitul Brâu i-a fost încredințat Sfântului Apostol Toma după Adormire și a fost păstrat de-a lungul veacurilor ca mărturie a evlaviei creștine.

Ultima zi a anului bisericesc este dedicată rugăciunii și cinstirii Maicii Domnului, fiind asociată în tradiția ortodoxă cu ocrotirea, vindecarea și nădejdea.

Ce este Brâul Maicii Domnului

Cinstitul Brâu este considerat, potrivit tradiției ortodoxe, una dintre relicvele asociate Fecioarei Maria. Scrierile bisericești arată că acesta ar fi fost lucrat chiar de Maica Domnului din fire de păr de cămilă și că, după Adormirea sa, a ajuns la Sfântul Apostol Toma.

Relicva ar fi fost păstrată inițial la Ierusalim, iar ulterior a fost adusă la Constantinopol, în timpul împăratului Arcadie, în jurul anului 395. Acolo, Brâul a fost așezat într-o raclă și a devenit un odor cinstit cu profundă evlavie de credincioși.

Ce semnificație are sărbătoarea Punerea în raclă a Brâului Maicii Domnului

În tradiția ortodoxă, Cinstitul Brâu este asociat cu ocrotirea și mijlocirea Maicii Domnului. Cinstirea relicvei este legată de rugăciune și de nădejdea că Fecioara Maria îi sprijină pe cei care trec prin suferințe, încercări sau perioade dificile.

De-a lungul timpului, scrierile bisericești au păstrat numeroase relatări despre vindecări și ajutor primit în urma rugăciunilor rostite înaintea acestui odor. Mărturiile fac parte din evlavia creștină și sunt înțelese în contextul credinței în mijlocirea Maicii Domnului. Relicva nu este cinstită doar pentru vechimea sa, ci mai ales datorită semnificației spirituale pe care o are și legăturii sale cu Fecioara Maria.

De ce este prăznuită sărbătoarea pe 31 august

Data de 31 august este legată de reașezarea Cinstitului Brâu în raclă, la Constantinopol, după un episod considerat miraculos în tradiția bisericii. Potrivit relatărilor, împărăteasa Zoe, soția împăratului Leon cel Înțelept, suferea de o boală pentru care nu găsise vindecare. În urma unei vedenii, odorul ar fi fost scos din raclă și așezat asupra ei, iar aceasta s-ar fi însănătoșit.

După vindecare, Zoe ar fi brodat Brâul cu fir de aur, iar relicva a fost pusă din nou în raclă. Evenimentul a rămas în tradiția ortodoxă drept momentul aflat la originea sărbătorii din 31 august.

Unde se află Brâul Maicii Domnului

Cinstitul Brâu este păstrat în prezent la Mănăstirea Vatoped din Muntele Athos, într-o raclă de argint, unde este cinstit de credincioși. Așezământul îl prezintă drept singura relicvă rămasă din viața pământească a Maicii Domnului, potrivit tradiției sale bisericești.

Conform istoriei consemnate de mănăstire, odorul a fost adus de la Constantinopol la Vatoped în secolul al XIV-lea, în timpul împăratului Ioan al VI-lea Cantacuzino, rămânând de atunci în custodia așezământului monahal. Site-ul oficial precizează că relicva este împărțită în trei bucăți, păstrate împreună.

De-a lungul timpului, Cinstitul Brâu a fost scos temporar din Muntele Athos și dus în diferite locuri, pentru a fi cinstit de credincioși. În 2026, relicva a fost transportată în Serbia, după care a revenit la Mănăstirea Vatoped.

Tradiții și obiceiuri de Punerea în raclă a Brâului Maicii Domnului

La 31 august, credincioșii ortodocși cinstesc sărbătoarea prin rugăciune, participarea la slujbele bisericești și apropierea de viața duhovnicească. În lăcașurile unde se află icoane sau relicve asociate Maicii Domnului, acestea sunt venerate cu evlavie, iar oamenii se roagă pentru sănătate, pace sufletească și sprijin în încercările vieții.

Sărbătoarea este și un prilej de reculegere și recunoștință, în care atenția poate fi îndreptată către familie, persoanele aflate în suferință și nevoile celor din jur. Rugăciunea și participarea la Sfânta Liturghie ocupă un loc important în felul în care este trăită această zi.

Ce credințe populare sunt legate de 31 august

În jurul sărbătorii s-au păstrat, în anumite zone, și obiceiuri și credințe populare legate de protecția familiei, sănătate și belșug. Unele dintre acestea au fost transmise din generație în generație și diferă în funcție de regiune.

În tradiția populară, Maica Domnului este asociată cu ocrotirea casei și a familiei, motiv pentru care ziua este privită de unii credincioși ca un moment potrivit pentru rugăciuni pentru cei dragi și pentru binele gospodăriei. În anumite comunități, oamenii păstrează în casă obiecte binecuvântate sau plante considerate protectoare, cărora le atribuie o valoare simbolică.

De asemenea, există obiceiul ca oamenii să evite munca grea și activitățile care nu sunt urgente, preferând să dedice ziua rugăciunii, familiei și odihnei. Astfel de practici țin însă de tradiția populară și nu trebuie confundate cu rânduielile bisericești.

Este important de precizat că biserica nu impune superstiții sau interdicții legate de anumite alimente, obiecte ori activități pentru această zi. Din perspectivă religioasă, accentul se pune pe rugăciune, participarea la slujbe, cinstirea Maicii Domnului și apropierea de Dumnezeu.

Data de 31 august este marcată atât prin rânduielile bisericești, cât și prin practicile păstrate în cultura populară, însă cele două trebuie diferențiate. Tradiția ortodoxă pune în centrul sărbătorii rugăciunea, evlavia și recunoștința, în timp ce obiceiurile populare reflectă credințe locale transmise de-a lungul generațiilor.

Editor : M.C.