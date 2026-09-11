Raed Arafat a ajuns vineri, în jurul orei prânzului, la Parchetul Militar, chemat pentru dosarul de contrabandă cu un elicopter SMURD. El a fost înștiințat că este inculpat în dosarul care vizează înlocuirea elicopterului prăbuşit în Republica Moldova. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) a precizat, la ieşirea de la Parchet, că nu îşi depune demisia, pentru că are multă treabă de făcut.

Șeful DSU, Raed Arafat, s-a prezentat vineri la Parchetul Militar pentru dosarul de contrabandă cu un elicopter SMURD, în care ar urma să fie pus sub acuzare.

„Am fost înștiințat că am calitatea de inculpat în dosarul de contrabandă”, a declarat Raed Arafat la ieșirea din sediul Parchetului Militar.

Șeful DSU a respins acuzațiile.

„Dânşii au tot dreptul să spună: Doctorul Arafat trebuie să plece. N-am să fac acest lucru, pentru că această demisie ar însemna exact ce consider că a pornit împotriva mea, a ajuns la concluzia care o doresc aceste persoane, aşa că nu îmi depun demisia, am multă treabă de făcut şi credeţi-mă, ambele dosare au un impact major, nu numai pe mine, au impact major pe persoanele implicate, pe persoanele din jurul lor”, a spus Raed Arafat, la ieşirea de la audieri.

Şeful DSU a arătat că toată lumea are temeri: „Ce mai facem, dacă o adresă de la Vamă, din 2017, nu mai este recunoscută ca atare, în 2026, în viitor ceri un punct de vedere la o instituţie şi după 5 ani vine cineva şi spune că de fapt noi n-am vrut să spunem aşa, am vrut să spunem aşa. Deci sunt nişte probleme majore aici, care sunt probleme sistemice care vor trebui adresate”, a subliniat Arafat.

Întrebat ce sumă i se impute, el a spus că suma TVA-ului se calculează la 4 milioane de lei cu penalităţi la 8 milioane. „Eu personal nu ştiu cum să plătesc”, a mai spus Arafat.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a fost pus sub acuzare, în 21 aprilie, pentru complicitate la contrabandă în dosarul vizând înlocuirea elicopterului prăbuşit în 2016 în Republica Moldova.

El acuză că punerea sa „în judecare publică este exagerată” şi consideră că nu trebuie să se întâmple aşa ceva până la clarificarea situaţiei.

Raed Arafat a fost pus sub acuzare, alături de alte 16 persoane, în luna aprilie. Parchetul Militar a menționat că dosarul vizează modul în care Inspectoratul General de Aviație a obținut sub formă de despăgubire, în anul 2017, un elicopter pe care l-a importat în România.

Despăgubirea venea pe fondul unui incident aviatic din 2016, când un elicopter aflat în misiune SMURD în Republica Moldova s-a prăbușit în Haragîș. Atunci, România a avut de ales dacă acceptă despăgubiri în bani sau un alt elicopter.

„S-a constatat că introducerea acestei aeronave în România și exploatarea sa ulterioară a avut loc fără efectuarea formalităților vamale, cu consecința producerii unei pagube bugetului de stat, de natura TVA datorat în vamă, în cuantum de 4.435.269 de lei”, potrivit comunicatului Parchetului Militar.

La prejudiciul inițial, de 4,4 milioane de lei, se adaugă dobânzi și penalități, ajungând, astfel, la 8 milioane de lei.

Procurorii au pus sechestru pe averea șefului Departamentului pentru Situații de Urgență.

Editor : A.C.