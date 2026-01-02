Șeful DSU, Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul de Interne, a declarat, vineri, la Digi24, că Elveția a activat joi Mecanismul european de protecția civilă iar România participă prin trimiterea unei aeronave de transport care poate să facă mai multe misiuni după incendiul izbucnit într-un bar din stațiunea montană de schi Crans Montana din Elveția. Totodată, oficialul precizează că multe dintre procedurile mecanismului au fost create după tragedia de la „Colectiv”.

„Elveția a activat mecanismul de protecție civilă european ieri, solicitând locuri de internare, solicitând capabilități de transport și echipe medicale de evaluare la fața locului în Elveția, care să vină din alte țări. Au fost oferite locuri în Germania, Italia, Franța. Capabilități de transport a oferit Luxemburg, pe lângă capabilități precum elicoptere oferite de Franța, Germania, Elveția, Italia și avioanele de la Serviciul Aerian de Salvare elvețian.

România a convocat ieri Comitetul Național pentru Situații de Urgență din dispoziția premierului și a fost votat un sprijin prin punerea la dispoziția unei aeronave de transport care poate să facă mai multe misiuni din cadrul Ministerului Apărării, Forțele Aeriene, pe lângă un echipaj medical SMURD complet care o să lucreze cu colegii de la Ministerul Apărării, așa cum facem de regulă și așa cum colaborăm de obicei.

Primul transport, după ce a fost astăzi o video-conferință cu toate țările implicate și mai ales cu Protecția Civilă Europeană și cu colegii din Elveția, va fi realizat astăzi și vom transporta mai târziu după-masă cinci pacienți între Elveția, zona Lausanne, și Franța, zona Paris. După care vom continua să sprijinim la solicitare, pentru că ni s-a spus clar că e posibil să se mai solicite și pentru alți pacienți mâine și poimâine.

Este un efort major care se face. Vreau să subliniez că multe din procedurile au fost create după «Colectiv», după mai multe discuții la nivelul Comisiei Europene și al Protecției Civile Europene și acuma chiar se aplică procedurile create pe baza experiențelor triste, din păcate, din România și alte țări care au avut astfel de dezastre. Să nu uităm că am sprijinit și când a fost în Macedonia de Nord o situație similară chiar recent. Există mecanismele care la «Colectiv» n-au existat”, a afirmat Raed Arafat.

Șeful DSU a dat exemplu echipele de evaluare medicală folosite în acest sens.

„Echipele de evaluare medicală pe care noi le-am folosit la Colectiv au venit din Belgia, din Germania, din Marea Britanie. Acum sunt coordonate și statuate și prestabilite, nu se mai fac așa ad-hoc și este o procedură pentru activarea echipelor de evaluare medicală.

Transportul medicalizat. Atunci era mai greu să solicit sprijin pe transport medical. Acum există mult mai clar modul în care se face acest lucru, cine au capabilități. România este înregistrată cu capabilități în mecanismul de Protecție Civilă Europeană și există proceduri care au evoluat foarte bine, inclusiv la nivel național între noi și Ministerul Apărării, cu care colaborăm foarte strâns, cu Forțele Aeriene și cu alte resurse ale Ministerului Apărării.

Pe lângă asta, de exemplu Mecanismul de protecție civilă în sine nu avea în sarcinile lui astfel de coordonări. Ei erau mai mult axați atunci pe partea de dezastre naturale, dar după Colectiv și după pandemie s-a diversificat mult rolul și modul de lucru al protecției civile europene și a evoluat mult și acum au realizat și realizează o coordonare foarte bună a tuturor resurselor și ofertelor care vin la nivel european, inclusiv pentru astfel de situații.

Aici se pune problema ca transporturile să se facă până duminică, luni, să zicem. Ăsta este orizontul de transporturi. Să nu uităm că și la Crevedia noi ne-am mișcat mult mai rapid cu pompierii, pentru că au existat procedurile astea. Vreau să subliniez că când am transportat pompierii noștri în alte țări, după Crevedia, singurul avion în afara României pe care l-am folosit, pe lângă avioanele Ministerului Apărării și Ministerului de Interne, a fost un avion din Elveția, care s-a pus la dispoziția noastră de către partenerii noștri de la Rega, serviciul de salvare aeriană din Elveția și au fost alături de noi atunci când am avut nevoie”, a mai spus Arafat.

Acesta precizează că „autoritățile sunt rezervate” privind identitatea victimelor din incendiu, până identifică pe cei răniți și cei decedați.

„Unii dintre ei trebuie să fie identificați prin mijloace altele decât recunoașterea. Trebuie teste ADN, amprente dentare, trebuie alte modalități de recunoaștere pentru unele victime.

Pentru transport, noi lucrăm clar cu echipaj SMURD de la Spitalul Floreasca, care poate fi completat dacă e nevoie, dar la acest moment nu este nevoie și din alte surse. Dar mai pleacă cu noi de regulă la aceste misiuni și colegii de la Ministerul Apărării, care participă la misiunile cu noi. Nu vor pleca alți specialiști, precum chirurgi sau din alte specialități, nefiind nevoie la acest moment, iar transportul în sine între Elveția și Franța o să fie un transport relativ scurt, de o oră jumate de zbor sau așa ceva, adică nu va fi cum facem noi transporturile din România în Belgia, care durează de regula 4 ore. Astăzi am dus un pacient care nu a avut loc într-o secție pentru arși din Craiova la Bruxelles. Avionul militar care l-a dus cred că deja și aterizat la Bruxelles, urmând să se întoarcă. La întoarcere aducem doi pacienți de la Bruxelles care au fost tratați și sunt externați și îi aducem înapoi acasă după arsuri grave”, mai transmite Raed Arafat.

Anchetatorii au început vineri sarcina dificilă de a stabili identitatea cadavrelor arse în incendiul care a cuprins un bar aglomerat şi a omorât aproximativ 40 de persoane la o petrecere de Revelion în staţiunea de schi Crans-Montana din Elveţia. Aproximativ 100 de răniţi se află „în stare de urgenţă absolută”.

Editor : Alexandru Costea