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Rămăşitele a 22 de evrei ucişi în timpul Pogromului din 1941, reînhumate la Cimitirul Evreiesc din Iași, în prezenţa lui Isaac Herzog

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Foto: News.ro
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Rămăşiţele a 22 dintre victimele Pogromului de la Iaşi au fost reînhumate sâmbătă la Cimitirul Evreiesc din Iaşi, în prezenţa preşedintelui statului Israel, Isaac Herzog.

Aceste rămăşiţe ale evreilor ucişi în timpul pogromului din 1941 au fost descoperite în urmă cu câţiva ani în gropi comune din pădurea din comuna ieşeană Popricani.

La ceremonia de la Cimitirul Evreiesc au asistat preşedintele Senatului Mircea Abrudean, reprezentanţi ai Administraţiei Prezidenţiale şi ai Guvernului, autorităţi locale şi judeţene, dar şi membri ai comunităţii evreieşti, scrie News.ro.

Totodată, la Cimitirul Evreiesc s-a desfăşurat o nouă ediţie a Marşului Vieţii, manifestare tradiţională de comemorare a victimelor Pogromului din iunie 1941. Evenimentul comemorează 85 de ani de la Pogromul de la Iaşi şi a ajuns la a XII-a ediţie.

Preşedintele statului Israel, Isaac Herzog a spus că a venit la Iaşi cu „smerenie şi profundă emoţie”, el precizând că „acest act de comemorare a miilor de femei, bărbaţi, copii şi vârstnici evrei ucişi pe acest pământ, la Iaşi şi în împrejurimi, între 28 iunie şi 6 iulie 1941, nu poate şterge suferinţa victimelor”.

„Nu diminuează vina morală a făptaşilor. Nu poate anula crimele, umilinţele, bătăile sau trenurile morţii - orchestrate la cele mai înalte niveluri, dar puse în aplicare de oameni din toate păturile societăţii - în acele cumplite zile de vară, în urmă cu 85 de ani. Şi nici nu ne ajută să înţelegem această întrebare simplă, dar arzătoare: Cum? Cum poate fi înţeleasă o asemenea cruzime, răspândită în întreaga societate? Cum a fost posibil ca într-un mare oraş european, care timp de secole a fost un centru înfloritor al vieţii evreieşti, să fie şters chipul lui Dumnezeu din om? Singurul răspuns la această întrebare tulburătoare este o tăcere asurzitoare”, a afirmat preşedintele statului Israel, Isaac Herzog.

El a mai afirmat că fiecare generaţie trebuie să cunoască această istorie, să viziteze cimitirul de la Iaşi şi să înţeleagă ce s-a întâmplat.

„În faţa recrudescenţei antisemitismului, avem responsabilitatea comună de a apăra adevărul, memoria şi demnitatea umană”, a adăugat Isaac Herzog.

Într-un mesaj transmis de către preşedintele României, Nicuşor Dan, se arată că pogromul de la Iaşi nu a reprezentat „doar tragedia unei comunităţi, ci şi o traumă profundă pentru întreaga societate românească”.

Preşedintele Israelului urmează să fie primit luni de către preşedintele Nicuşor Dan şi să adreseze un mesaj Parlamentului.

Editor : B.E.

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