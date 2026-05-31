Președintele Nicușor Dan a anunțat, într-o postare pe rețelele sociale, că raportul tehnic finalizat de specialiștii români arată faptul că drona prăbușită la Galați este Geran-2, de proveniență rusească. Șeful statului a prezentat și dovezile care au dus la această „concluzie fără dubiu”.

„Drona prăbuşită joi noapte la Galaţi este Geran-2, de proveniență ruseasă. Aceasta este concluzia fără dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiştii statului român. Ancheta a stabilit acest lucru pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice”, a scris, duminică, pe Facebook, preşedintele Nicuşor Dan, adăugând mai multe fotografii.

Şeful statului explică faptul că pe fragmentele recuperate a fost identificată inscripţia în caractere chirilice „ГЕРАН-2”, iar componentele electronice, sistemele de navigaţie, modulele de comandă, motorul şi elementele constructive analizate prezintă similitudini până la identitate cu cele ale altor drone Geran-2 recuperate anterior pe teritoriul României şi identificate cu certitudine ca fiind fabricate în Federaţia Rusă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Raportul arată, de asemenea, că marcajele de fabricaţie, inscripţiile tehnice, caracteristicile constructive şi materialele utilizate urmează acelaşi proces tehnologic întâlnit la dronele Geran-2 analizate în ultimii ani. Analizele fizico-chimice au confirmat prezenţa aceloraşi tipuri de materiale şi combustibili identificaţi în mod repetat la aparate din această serie.

Pe baza tuturor acestor elemente, ancheta concluzionează fără echivoc că fragmentele recuperate la Galaţi provin de la o dronă Geran-2 de provenienţă rusească”, a adăugat preşedintele.

Nicuşor Dan apreciază că faptul că un astfel de aparat a lovit un bloc de locuinţe din România, provocând răniţi şi pagube materiale, „este de o gravitate deosebită, iar singurul responsabil este Rusia”.

„Siguranţa cetăţenilor români şi integritatea teritoriului naţional sunt obligaţii fundamentale ale statului român şi vor fi apărate cu toată fermitatea. Rezultatele acestei anchete vor fi comunicate aliaţilor noştri şi structurilor competente din cadrul NATO şi al Uniunii Europene.

România va continua să acţioneze împreună cu partenerii săi pentru consolidarea securităţii la frontiera estică a Alianţei şi pentru protejarea cetăţenilor săi”, a mai declarat preşedintel.

Potrivit acestuia, „România nu va ignora şi nu va minimaliza niciun incident care pune în pericol viaţa cetăţenilor săi, securitatea naţională sau suveranitatea statului român”.

O dronă a lovit, în noaptea de joi spre vineri, un bloc din Galaţi, o femeie şi fiul ei de 14 ani fiind răniţi.

Citește și:

VIDEO De unde știe Nicușor Dan că drona prăbușită pe blocul din Galați este rusească. „Putem spune cu siguranță”

Editor : Ș.R.