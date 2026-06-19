Rapperul Cheloo a fost încătușat de poliție și dus la spital

Rapperul Cheloo a fost imobilizat și încătușat de poliție vineri, apoi dus la Urgențe. Cătălin Ştefan Ion ajunsese la Spitalul municipal Câmpina, posibil sub influența substanțelor psihoactive, și a încercat să fugă fără acordul medicilor.

Artistul și-ar fi provocat o leziune superficială, fiind necesară deplasarea acestuia la o unitate de primiri urgențe.

Pe timpul imobilizării au fost efectuate înregistrări video de către pacienții si aparținătorii aflați în spital și zona adiacentă.

După efectuarea vizitei medicale, Cheloo a fost transportat cu un echipaj la Spitalul de Psihiatrie Voila, unde a rămas internat sub supraveghere. Poliția Prahova precizează că, în urma verificărilor efectuate, nu au fost constatate fapte de natură penală sau contravențională.

Editor : M.B.