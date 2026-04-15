Reacția Ambasadei Israelului în România după vandalizarea cimitirului evreiesc din Reghin

Ambasada Israelului în România a condamnat profanarea cimitirului evreiesc din Reghin, unde mai multe monumente funerare au fost dislocate, subliniind că astfel de acte reflectă o escaladare alarmantă a antisemitismului la nivel global.

Ambasada Israelului în România se declară „îngrijorată” după profanarea Cimitirului Evreiesc din Reghin, judeţul Mureş, şi condamnă actul de vandalism. „Escaladarea alarmantă a antisemitismului la nivel global reprezintă o ameninţare reală pentru comunităţile evreieşti”, arată reprezentanţii ambasadei.

„Ambasada noastră îşi exprimă profunda îngrijorare faţă de recentul act de profanare a Cimitirului Evreiesc din Reghin. Asemenea manifestări antisemite sunt cu atât mai grave şi mai dureroase cu cât au loc în proximitatea Zilei Naţionale de Comemorare a Holocaustului în Israel - o zi solemnă dedicată omagierii memoriei victimelor şi reafirmării angajamentului comun de a combate antisemitismul, xenofobia şi ura. Condamnăm cu fermitate acest act de vandalism şi pe cei responsabili pentru comiterea acestuia. Asemenea fapte contravin valorilor democratice fundamentale şi nu pot fi tolerate sub nicio formă”, au arătat reprezentanţii Ambasadei Israelului în România, miercuri, într-o postare pe Facebook.

Ei s-au declarat încrezători că autorităţile române vor acţiona prompt pentru identificarea şi tragerea la răspundere a celor vinovaţi, precum şi pentru restaurarea monumentelor funerare afectate şi prevenirea unor incidente similare pe viitor.

„Escaladarea alarmantă a antisemitismului la nivel global reprezintă o ameninţare reală pentru comunităţile evreieşti din întreaga lume. Respectul faţă de memorie, precum şi combaterea antisemitismului şi a oricărei forme de intoleranţă constituie o responsabilitate morală şi umană pe care fiecare dintre noi trebuie să şi-o asume”, au adăugat reprezentanţii ambasadei.

Poliţiştii din Mureş au declanşat o anchetă după ce, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 14 monumente funerare din Cimitirul Evreiesc din municipiul Reghin au fost dislocate, fiind vizată infracţiunea de profanare de morminte. Din verificările făcute a reieşit că monumentele nu au suferit distrugeri.

