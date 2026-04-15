Reacția Ambasadei Israelului în România după vandalizarea cimitirului evreiesc din Reghin

672153262_1409378741217786_7315088120420686814_n
Ambasada Israelului în România a condamnat profanarea cimitirului evreiesc din Reghin, unde mai multe monumente funerare au fost dislocate, subliniind că astfel de acte reflectă o escaladare alarmantă a antisemitismului la nivel global.

Ambasada Israelului în România se declară „îngrijorată” după profanarea Cimitirului Evreiesc din Reghin, judeţul Mureş, şi condamnă actul de vandalism. „Escaladarea alarmantă a antisemitismului la nivel global reprezintă o ameninţare reală pentru comunităţile evreieşti”, arată reprezentanţii ambasadei.

„Ambasada noastră îşi exprimă profunda îngrijorare faţă de recentul act de profanare a Cimitirului Evreiesc din Reghin. Asemenea manifestări antisemite sunt cu atât mai grave şi mai dureroase cu cât au loc în proximitatea Zilei Naţionale de Comemorare a Holocaustului în Israel - o zi solemnă dedicată omagierii memoriei victimelor şi reafirmării angajamentului comun de a combate antisemitismul, xenofobia şi ura. Condamnăm cu fermitate acest act de vandalism şi pe cei responsabili pentru comiterea acestuia. Asemenea fapte contravin valorilor democratice fundamentale şi nu pot fi tolerate sub nicio formă”, au arătat reprezentanţii Ambasadei Israelului în România, miercuri, într-o postare pe Facebook.

Ei s-au declarat încrezători că autorităţile române vor acţiona prompt pentru identificarea şi tragerea la răspundere a celor vinovaţi, precum şi pentru restaurarea monumentelor funerare afectate şi prevenirea unor incidente similare pe viitor.

„Escaladarea alarmantă a antisemitismului la nivel global reprezintă o ameninţare reală pentru comunităţile evreieşti din întreaga lume. Respectul faţă de memorie, precum şi combaterea antisemitismului şi a oricărei forme de intoleranţă constituie o responsabilitate morală şi umană pe care fiecare dintre noi trebuie să şi-o asume”, au adăugat reprezentanţii ambasadei.

Poliţiştii din Mureş au declanşat o anchetă după ce, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 14 monumente funerare din Cimitirul Evreiesc din municipiul Reghin au fost dislocate, fiind vizată infracţiunea de profanare de morminte. Din verificările făcute a reieşit că monumentele nu au suferit distrugeri.

Top Citite
traian basescu peter magyar
1
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: Este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban, un...
Ce nu este indicat în a treia zi de Paște 2026. Foto Getty images
2
Când poți spăla rufe în Săptămâna Luminată 2026. Ce nu trebuie să faci în a treia zi de...
Peter Magyar
3
Magyar afirmă că a cere Ucrainei să cedeze teritorii este un lucru „nedemn”: „Dacă Rusia...
simion aur inquam george calin
4
Reacția lui George Simion după acuzațiile lui Peter Magyar: „Nu am dansat niciodată pe...
Hungary Election
5
Primul lider străin care îl atacă pe Peter Magyar după alegerile din Ungaria
Te-ar putea interesa și:
Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila.
Contractul de vaccinuri Pfizer. Reacția lui Alexandru Rafila, după ce Digi24 a arătat că a încercat să paseze o decizie-cheie
Rent House. Paying Property Tax
Explozia chiriilor în Europa: În ce țări au crescut cel mai mult prețurile în 2025 și unde se situează România
Agricultură
Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii. Cum stă România într-un astfel de clasament mondial
Logo-ul FMI pe ușa unui sediu al instituției din Washington, fotografiată pe 11 aprilie 2023.
FMI a redus prognoza de creștere economică a României la 0,7% în 2026, de la 1,4%. Ce estimări are pentru inflație
casa-radio
România a câștigat arbitrajul privind proiectul Casa Radio. Ministrul Finanțelor: „Am evitat pierderea a sute de milioane de euro”
Recomandările redacţiei
sorin grindeanu face declaratii
Grindeanu: „România are nevoie urgent de o resetare care să schimbe...
hacker gettyimages
Hackerii Kremlinului au spart zeci de conturi ale Forțelor Aeriene...
coif de aur cotofenesti bratari dacice
Jaful din Olanda, noi informații. Cum au fost păcăliți suspecții să...
o persoana regleaza caldura din calorifer
Termoenergetica a oprit furnizarea căldurii în Capitală: „Sezonul de...
Ultimele știri
Anunț de ultimă oră al președintelui Ungariei referitor la numirea ca premier a lui Peter Magyar
O țară și-a asigurat peste 270 de milioane de barili de petrol prin rute alternative la Strâmtoarea Ormuz
„NATO european”. Germania se alătură unui program radical de transformare a Alianței. Ce înseamnă acest lucru
Citește mai multe
