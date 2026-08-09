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Reacția Colegiului Medicilor după atacul asupra ambulanței din Cluj. Apel la „toleranță zero” față de violență

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Ambulanță parcată.
Ambulanța. FOTO: DSU
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Colegiul Medicilor din România avertizează asupra pericolului dezinformării, după atacul asupra unui echipaj de ambulanță din județul Cluj, provocat pe fondul unor zvonuri false răspândite pe TikTok. Organizația condamnă ferm violența împotriva personalului medical și subliniază că „fake news-ul nu este inofensiv” și poate avea, în situații extreme, consecințe grave.

Colegiul Medicilor diin România a transmis, duminică, un punct de vedere cu privire la imcidentul produs în judeţul Cluj, unde o ambulanţă a fost atacată.

„Iată unde pot duce dezinformarea, lipsa verificării informaţiei şi de ce nu, nivelul de educaţie şi înţelegere. De la un zvon şi minciună/dezinformare, la violenţă”, au transmis oficialii Colegiului Medicilor.

Aceştia apreciază că avem nevoie ca educaţia pentru sănătate să îi înveţe pe tineri cum să îşi protejeze sănătatea. „Incidentul cu ambulanţa atacată ne arată că educaţia pentru sănătate trebuie să însemne şi educaţia pentru informaţia despre sănătate. Trebuie să învăţăm să verificăm sursa unei informaţii, să distingem informaţia medicală corectă de manipulare, de minciuni, fake-news şi să nu distribuim un mesaj doar pentru că poate provoaca teamă, revoltă sau o reacţie emoţională puternică. În sănătate, dar şi în societate în general, fake news-ul nu este inofensiv”, a mai transmis Colegiul Medicilor.

Potrivit specialiştilor, dezinformarea poate întârzia un diagnostic, poate determina un om să refuze un tratament, poate afecta încrederea în medici şi în profesioniştii din sănătate, poate genera panică şi violenţă şi, în situaţii extreme, poate pune vieţi în pericol.

„Biroul executiv al Colegiului Medicilor din România condamnă ferm orice formă de violenţă împotriva personalului medical şi atrage atenţia asupra unei responsabilităţi pe care trebuie să ne-o asumăm ca societate: înainte de a lua o decizie care priveşte sănătatea în general şi sănătate noastră în mod particular, să verificăm informaţia şi sursa acesteia. Înainte de a distribui o informaţie, să ne întrebăm dacă este adevărată şi dacă provine dintr-o sursă credibilă”, a mai trnsmis sursa citată.

O ambulanţă trebuie să însemne un singur lucru pentru orice copil, adolescent sau adult din România: SALVARE. „Nu teamă. Nu conspiraţie. Nu o ţintă. Educaţia pentru sănătate înseamnă şi educaţie împotriva dezinformării în sănătate”, arată Colegiul Medicilor.

„Este complet inacceptabil ca oameni care pleacă în misiune pentru a salva vieţi să ajungă ei înşişi victime ale violenţei. Incidentul din judeţul Cluj este şi un semnal de alarmă asupra pericolului pe care îl poate genera dezinformarea în sănătate. O informaţie falsă, distribuită şi amplificată în mediul online, poate alimenta teama, neîncrederea şi, în situaţii extreme, comportamente violente. Avem nevoie de toleranţă zero faţă de violenţa îndreptată împotriva personalului medical şi de educaţie pentru sănătate, care trebuie să însemne astăzi şi educaţie pentru informaţia din sănătate” a declarat prof. univ. dr. Cătălina Poiană, preşedintele Colegiului Medicilor din România

Medicii chemaţi să acorde îngrijiri unui pacient în Recea Cristur, judeţul Cluj, au fost atacaţi cu bâte, topoare şi pietre, pe fondul unor zvonuri propagate pe TikTok despre o presupusă „ambulanţă care fură copii”. Şoferul autosanitarei a fost rănit la ochi de cioburile geamului spart şi a fost operat.

Ministerul Sănătăţii condamnă ferm atacul revoltător asupra echipajului Serviciului Judeţean de Ambulanţă Cluj, provocat de dezinformări absurde apărute pe platforme din social media, solicitând instituţiilor cu competenţe fermitate maximă.

Poliţiştii au identificat mai multe persoane implicate în atac, până în prezent, trei tineri, cu vârste de 18, 22 şi 24 de ani, toţi din comuna Recea-Cristur, fiind reţinuţi pentru 24 de ore.

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Editor : M.I.

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