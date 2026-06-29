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Exclusiv Recomandările șefului DSU Raed Arafat pe perioada codului roșu. Ce trebuie să evite oamenii care se expun la caniculă

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Persoane indura canicula in zona Piata Unirii din Bucuresti in data de 28 iunie 2026.
Foto: Inquam Photos / Tudor Pana
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Din articol
Recomandări privind Bacalaureatul  Bilanțul intervențiilor în ultimele 24 de ore  Recomandări pentru cei care merg la plajă sau la scăldat 

Șeful DSU, Raed Arafat, a îndemnat ca în perioada de caniculă și mai ales în zonele unde se înregistrează cod roșu în România, populația, în special persoanele în vârstă, cele bolnave sau cu probleme cardiace, să evite expunerea la razele soarelui între orele 11:00 - 18:00. El a enumerat o serie de recomandări pentru a preveni situațiile de urgență sau problemele de sănătate în rândul oamenilor.

„Vorbim de protecția persoanei, în sensul în care să nu iasă, să se expună la razele soarelui, mai ales persoanele în vârstă, persoanele bolnave, persoanele cardiace, să evite expunerea la razele soarelui între orele 11:00 - 18:00. 

În al doilea rând, atenție la persoanele vulnerabile, persoanele în vârstă care stau singure, să fie vizitate de vecin, de autoritățile locale, mai ales în localitățile rurale, să vadă dacă sunt ok, dacă au nevoie de sprijin, orice semne că există probleme medicale trebuie să fie sunat la 112. 

Persoanele care sunt pe străzi, dacă se simt rău, să intre undeva unde este răcorit, să stea câteva minute la o farmacie, la un magazin unde este răcorit, unde există aer condiționat, să poată să se răcorească și asta are un impact foarte serios în a preveni complicațiile expunerii la temperaturile mari și la razele soarelui. 

Persoanele care stau undeva unde nu au aer condiționat, este foarte cald, pot fi duse chiar undeva la un mall, la un magazin, unde să stea, la un vecin, unde are aer condiționat, unde este mai răcoare, să stea acolo 3 – 4 ore și asta poate avea un impact foarte pozitiv. 

Atenție la consumul de alcool, să fie evitat. 

Atenție la zonele în care se scaldă oamenii, deci să fie doar zonele autorizate. Evitarea lacurilor, râurilor, cursurilor de apă care nu sunt autorizate, unde nu există salvator. Din păcate deja avem victime și persoane înecate care n-au putut să fie salvate în ultimele 24 de ore. 

Hidratarea este extrem de importantă, deci 2 litri de apă pe zi pentru un adult, cel puțin. 

Atenție la copii și animale să nu fie lăsați în mașini. Chiar dacă ai deschis un pic geamul, nu înseamnă că mașina nu va fi foarte caldă. Poate să ajungă temperatura în mașină la o temperatură foarte ridicată. S-au înregistrat în Europa chiar decese în acest mod, copii lăsați în mașină pentru un timp și și-au pierdut viața”, a transmis Raed Arafat. 

Șeful DSU spune că există echipaje suficiente la serviciile de ambulanță, la SMURD iar pompierii sunt în alertă. „Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății au fost bineînțeles puse în alertă în această perioadă”. 

Recomandări privind Bacalaureatul 

„Există o atenție specială asupra sălilor în care se desfășoară Bacalaureatul, să le acordăm sprijinul dacă este nevoie, la solicitarea lor”. 

Pentru indicațiile complete pot fi accesate fiipregătit.ro sau aplicația DSU, ce poate fi descărcată de pe Apple Store sau Google Play. 

Bilanțul intervențiilor în ultimele 24 de ore 

„Dacă luăm ultimele 24h unde a fost un cod roșu, la nivel național, inspectoratele pentru situații de urgență au executat 1804 misiuni. Aici avem o ușoară creștere față de media de 1500-1600, din care marea parte sunt misiuni SMURD, de acordare de prim ajutor, în jurul a 1378 de misiuni de prim ajutor, iar serviciile de ambulanță stau în cifra obișnuită ale lor - 6959 de cazuri. Deci asta este cifra obișnuită pe care o au pe zi, deci putem să spunem, fiind weekend, eventual o ușoară creștere. La nivelul unităților de de primiri urgență nu s-au înregistrat creșteri semnificative, care să atragă atenția că a fost ceva ceva ieșit din comun. 

Recomandări pentru cei care merg la plajă sau la scăldat 

Astăzi lumea deja circulă, deci ne așteptăm totuși să fie un impact. De asta cerem populației să fie foarte atentă la expuneri, la razele soarelui și mai ales cei care sunt la plajă, să evite plaja între orele 11:00 - 18:00, s-ar putea să nu simți impactul târziu, când ai deja o insolație sau când deja ești deshidratat”, spune șeful DSU, Raed Arafat. 

El a precizat că duminică trei persoane și-au pierdut viața în județul Brașov, după ce au intrat în apă, într-o zonă neautorizată pentru scăldat. 

„Am avut o situație în județul Brașov cu trei persoane deodată, din care una știu că a fost scoasă și s-a încercat resuscitarea. N-am informații despre celelalte două, însă trei persoane care au intrat împreună în apă într-o zonă care nu este autorizată și toate trei s-au înecat. Așa că mare atenție la aceste aspecte. Sunt ștranduri monitorizate, există zone, există salvator, astea sunt zonele în care se poate scălda, dar nu în zonele nemonitorizate”, a mai transmis Arafat. 

Editor : Alexandru Costea

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