Resturi de dronă pe plaja din Mamaia. Parchetul din Constanța face precizări: „Nu există indicii că provine dintr-o zonă de conflict”

drona la mamaia
Foto: Captură video Digi24

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa au afirmat, marţi, că nu există indicii că drona ale cărei resturi au fost găsite pe plaja din Mamaia provine dintr-o zonă de conflict şi au menţionat că nu există pericol pentru populaţie.

„Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa face cercetări pentru a se stabili natura acelui aparat de zbor fără pilot, provenienţa lui. Nu există indicii până la acest moment că aparatul de zbor provine dintr-o zonă de conflict şi nu există pericol pentru populaţie”, au declarat, marţi, reprezentanţii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, pentru News.ro.

Reprezentanţii Gărzii de Coastă au anunţat că, luni seara, poliţiştii de frontieră au fost sesizaţi cu privire la posibila existenţă a unor resturi aparţinând unei drone aeriene, pe plaja din staţiunea Mamaia.

Poliţiştii de frontieră ajunşi acolo au identificat resturi metalice, care par a aparţine unui aparat de zbor neidentificat.

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, afirmase, luni seara, la Antena 3, că specialiştii vor stabili ce date pot fi recuperate privind traseul acestei drone şi dacă a fost doborâtă sau a căzut întrucât a rămas fără combustibil.

