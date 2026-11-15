Live TV

Video Rețea de contrabandă cu țigări, cu ajutorul unor angajați feroviari. Marfa era ascunsă în trenurile de călători

Data publicării:
contrabanda tigari politia romana
sursa foto: Poliția Română
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Trei persoane, prinse în flagrant. 41 de percheziții Patru persoane, în arest la domiciliu

O rețea de contrabandă cu țigări care folosea trenuri internaționale de călători pentru a introduce ilegal marfa în România a fost descoperită de anchetatori. Țigările erau ascunse în spații dosite ale garniturilor și descărcate în timpul staționării, cu ajutorul a doi angajați feroviari. Șase persoane sunt cercetate în acest dosar, patru fiind plasate în arest la domiciliu, iar alte două sub control judiciar, potrivit Poliției Române.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit anchetatorilor, activitatea grupării s-ar fi desfășurat începând din 2025. Țigările erau introduse ilegal în țară cu ajutorul unei rute feroviare internaționale de călători, fără a fi supuse controlului vamal.

„Produsele accizabile ar fi fost ascunse în diferite locaşuri dosite ale garniturii, iar în timpul staţionării trenului, cu complicitatea a doi angajaţi din cadrul unei companii feroviare de stat, acestea ar fi fost descărcate şi transportate cu autoturismele personale către domiciliile persoanelor cercetate sau la alte locaţii stabilite”, a transmis Poliţia Română.

Anchetatorii au stabilit că marfa era vândută ulterior prin intermediul unor firme sau direct către persoane fizice. Printre cumpărători s-ar fi numărat, în mare parte, colegi de serviciu ai angajaților feroviari implicați în activitate, din cadrul aceleiași companii.

Trei persoane, prinse în flagrant. 41 de percheziții

Vineri, trei dintre persoanele cercetate au fost prinse în flagrant în timp ce ar fi preluat și transportat țigări de contrabandă.

Ulterior, polițiștii de la Biroul de Investigații Criminale din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi București au făcut 41 de percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov, Dâmbovița, Giurgiu, Prahova și Teleorman. Printre locațiile verificate s-a numărat și o unitate de revizie a vagoanelor din Capitală.

În urma descinderilor, au fost găsite și ridicate 169.820 de țigarete, 117.703 lei, 9.905 euro, 200 de lire sterline și 350 de dolari. Anchetatorii au mai indisponibilizat patru telefoane mobile, două laptopuri și un pistol de tip airsoft.

Patru persoane, în arest la domiciliu

Cele șase persoane cercetate au fost reținute inițial pentru 24 de ore. Sâmbătă, Judecătoria Sectorului 1 a dispus arestarea la domiciliu a patru dintre acestea, pentru o perioadă de 30 de zile. În cazul celorlalte două persoane a fost luată măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile.

Cercetările continuă sub supravegherea procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
901366105_1052749291168998_908874715800175855_n
1
București. Manifestația pro Georgescu de la Izvor s-a încheiat. O parte dintre...
Abu Dhabi Hosts Russia-Ukraine Talks with U.S. Envoy Jared Kushner in Attendance....
2
Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt războiului din...
Antti Hakkanen
3
Reacția Finlandei, după ce Rusia a condiționat un acord de pace cu Ucraina de retragerea...
Președintele bulgar, Rumen Radev, dă mâna cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski
4
Bulgaria oprește livrările de arme și ajutorul financiar pentru Ucraina. Condițiile puse...
US Airways Airbus A330 Aeroplane at London Heathrow Airport
5
Toate zborurile de pe aeroporturile din SUA, suspendate din cauza „unor circumstanţe...
Gică Hagi, mesaj direct pentru prim-ministrul României, după 2-1 cu Polonia: "Nu mai sunt la Constanța!"
Digi Sport
Gică Hagi, mesaj direct pentru prim-ministrul României, după 2-1 cu Polonia: "Nu mai sunt la Constanța!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
steag gunoi
Amenzi de zeci de mii de lei pentru persoanele care au folosit steagul la cărat gunoi într-o comună condusă de un primar AUR
steag gunoi
Poliția s-a autosesizat în cazul steagului folosit pentru a căra gunoiul. Cei din comuna condusă de un primar AUR riscă amenzi uriașe
masina politie
Trei copii de 11, 12 și 13 ani, dispăruți în Sălaj. Zeci de persoane îi caută de peste 24 de ore. A fost emis RO-Alert
politit
Cazul 4836: Nouă polițiști au bătut, torturat și urinat pe doi bărbați care le-au făcut o observație. Pedepsele date 6 ani mai târziu
Puncte penalizare permis. Inquam Photos George Călin
Când se șterg punctele de penalizare și ce prag duce la suspendarea permisului. Cum verifici online câte ai acumulat
Recomandările redacţiei
soldați americani
Schimbare radicală: SUA nu mai retrag soldații din Europa, îi...
Liderul PSD, Sorin Grindeanu.
Robert Negoiță îl contrazice pe Grindeanu în privința „sărăcirii”...
MWZjMzg4MDk3MGFlN2MxYjA3MTViY2M4ZTIwNmYwZA==.thumb
Trei nave comerciale, lovite de drone în apropierea gurilor Dunării...
nicusor dan si dacian ciolos
Nicușor Dan, primit de regele Cambodgiei. România încearcă să obțină...
Ultimele știri
Reguli mai stricte la Casa Albă: angajații nu se mai pot întâlni cu lobbyiștii fără acordul conducerii
Câți soldați a pierdut Rusia de la începutul războiului în Ucraina. Cele mai noi date
Explozii în Bahrain, după un atac cu drone revendicat de Iran asupra unei baze americane. Populația, îndemnată să se refugieze
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii cu noroc în relații. Astrele le deschid toate ușile când Luna intră în Vărsător pe 15 noiembrie
Cancan
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede...
Fanatik.ro
Au sfidat Stanciu și Ionuț Radu echipa națională? “Cum e accidentat? N-a vrut să vină! Unul a jucat la Celta...
editiadedimineata.ro
Protestele din Franța, amplificate de rețele de dezinformare pro-ruse, MAGA și israeliene
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat la vestiare imediat după România – Polonia 2-1. Cum a reacționat Gică Hagi
Adevărul
Ce putea face statul pentru Denis, reclamat de tată pentru droguri înainte să-și ia viața
Digieconomic
Ce se întâmplă cu bunurile cumpărate în timpul căsătoriei dacă soții divorțează. Cum se împart casa, mașina...
Digi FM
„Sunt cea mai norocoasă!” Michelle Pfeiffer, mesaj superb la aniversarea căsniciei: „33 de ani alături de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lewandowski a ajuns la microfon și nu s-a ferit, după România - Polonia 2-1: "Asta au făcut românii"
Pro FM
Justin Timberlake, apariție rară alături de cei doi fii ai săi. Silas și Phineas au urcat pe podium alături...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Prietenele Courteney Cox și Lisa Kudrow, apariție rară împreună în public. Actrițele din „Friends”, la cină...
Adevarul
Cine sunt marii datornici către stat și câți bani mai poate recupera ANAF
Newsweek
Cum să nu te izolezi după pensionare? Sfaturile unui psihoterapeut pentru a-ți face prieteni și obiceiuri noi
Digi FM
La 42 de ani, Avril Lavigne a devenit pentru prima dată mamă. Imaginile postate de artistă au strâns peste...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un singur antrenament pe săptămână poate fi aproape la fel de eficient ca trei. Metoda care ajută la...
Digi Animal World
Imagini virale într-un autobuz din SUA. Doi cai au urcat printre pasageri și au traversat vehiculul
Film Now
"Sunt multe lucruri despre care nu putem vorbi". Fiul lui Jack Nicholson, dezvăluiri despre relația cu tatăl...
UTV
Ilinca Vandici și-a fotografiat burtica de gravidă într-o ținută elegantă. Prezentatoarea va deveni mamă...