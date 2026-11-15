O rețea de contrabandă cu țigări care folosea trenuri internaționale de călători pentru a introduce ilegal marfa în România a fost descoperită de anchetatori. Țigările erau ascunse în spații dosite ale garniturilor și descărcate în timpul staționării, cu ajutorul a doi angajați feroviari. Șase persoane sunt cercetate în acest dosar, patru fiind plasate în arest la domiciliu, iar alte două sub control judiciar, potrivit Poliției Române.

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Potrivit anchetatorilor, activitatea grupării s-ar fi desfășurat începând din 2025. Țigările erau introduse ilegal în țară cu ajutorul unei rute feroviare internaționale de călători, fără a fi supuse controlului vamal.

„Produsele accizabile ar fi fost ascunse în diferite locaşuri dosite ale garniturii, iar în timpul staţionării trenului, cu complicitatea a doi angajaţi din cadrul unei companii feroviare de stat, acestea ar fi fost descărcate şi transportate cu autoturismele personale către domiciliile persoanelor cercetate sau la alte locaţii stabilite”, a transmis Poliţia Română.

Anchetatorii au stabilit că marfa era vândută ulterior prin intermediul unor firme sau direct către persoane fizice. Printre cumpărători s-ar fi numărat, în mare parte, colegi de serviciu ai angajaților feroviari implicați în activitate, din cadrul aceleiași companii.

Trei persoane, prinse în flagrant. 41 de percheziții

Vineri, trei dintre persoanele cercetate au fost prinse în flagrant în timp ce ar fi preluat și transportat țigări de contrabandă.

Ulterior, polițiștii de la Biroul de Investigații Criminale din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi București au făcut 41 de percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov, Dâmbovița, Giurgiu, Prahova și Teleorman. Printre locațiile verificate s-a numărat și o unitate de revizie a vagoanelor din Capitală.

În urma descinderilor, au fost găsite și ridicate 169.820 de țigarete, 117.703 lei, 9.905 euro, 200 de lire sterline și 350 de dolari. Anchetatorii au mai indisponibilizat patru telefoane mobile, două laptopuri și un pistol de tip airsoft.

Patru persoane, în arest la domiciliu

Cele șase persoane cercetate au fost reținute inițial pentru 24 de ore. Sâmbătă, Judecătoria Sectorului 1 a dispus arestarea la domiciliu a patru dintre acestea, pentru o perioadă de 30 de zile. În cazul celorlalte două persoane a fost luată măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile.

Cercetările continuă sub supravegherea procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București.

Editor : A.P.