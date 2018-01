Revolta unui poliţist de la Omoruri. Mesaj dur pentru Carmen Dan

Ieşirea publică a ministrului de Interne în care a cerut demisia şefului de la Serviciul Omoruri a iscat revoltă în rândul anchetatorilor. Unul dintre poliţiştii care l-au prins pe agresor îi transmite un mesaj dur ministrului de Interne. „Ştie oare că nu avem un program de recunoaştere facială?”, este una dintre întrebările ridicate de acest poliţist revoltat.

„Iese ministrul. Rămânem blocați. Vrea un pas în spate de la Radu. Pentru ce? De ce? Aaaaa… pentru că nu le-a răspuns reporterilor la telefon? Doamna ministru! Dar nu vreți dumneavoastră să facem toți un pas în spate? Că noi ne-am săturat. Și la Gigină ni s-au cerut pași în spate și-am primit 3 controale. Am muncit în cazul ăsta, în cel din 2009 și în cel din 2012 de ne-au bubuit urechile. Dar nu vreți să plecăm cu toții și să aduceți dumneavoastră din cei 6.000 de oameni de pe stradă pe care vreți să-i angajați? Cu ce-am greșit? Că ne-am făcut datoria? Dar poate ne spuneți de ce poliția nu are un program de recunoaștere facială așa cum se lăuda că o să cumpere în 2016.

Și poate nu știți că dumneavoastră nu aveți ADN-ul în baza de date, așa cum nu-l au toți românii. Cu ce să comparăm noi mostrele luate în 2009 și 2012? Cu ce? Și de când un superior cere explicații în dosare pe delegare? E ca și cum ne-ar fi întrebat Oprea ce noutăți mai sunt în dosarul lui și de ce am luat registrele de la Rutieră. Dumneavoastră știți cu ce se ocupă Serviciul nostru? Noi nu rezolvăm toate violurile din București. Noi rezolvăm crimele. De pedofili am cerut noi să ne ocupăm”, scrie poliţistul de la Serviciul Omoruri.

Carmen Dan a spus ieri că așteaptă ca șeful Serviciului Omoruri „să facă un pas în spate”.

Radu Gavriș, șeful Serviciului Omoruri, a criticat într-un interviu pentru Digi24 intenția puterii de a aduce modificări codurilor penale, astfel încât imaginile de pe camerele de supraveghere să nu mai poată fi folosite ca probe.