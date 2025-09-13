Live TV

News Alert Dronă depistată în spațiul aerian al României: două avioane F-16 mobilizate. RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea

Data actualizării: Data publicării:
drona militara
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

Autorităţile au emis, sâmbătă după-amiază, un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, prin care cetăţenii au fost informaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi îndemnaţi să adopte măsuri de protecţie. MApN a anunțat că două avioane F-16 au fost mobilizate, după depistarea unei drone în spațiul aerian al României.

ACTUALIZARE 20:14 Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a confirmat că două avioane F-16 au fost mobilizate de la Baza 86 Fetești și au urmărit drona care a încălcat spațiul aerian al României, până la dispariția ei de pe radar, în zona Chilia Veche. Detalii aici

ACTUALIZARE 19:43 Ministerul Apărării Naţionale a informat că două aeronave de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană Feteşti au decolat, sâmbătă, la ora 18.05, pentru monitorizarea situatiei aeriene la graniţa cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene ruseşti asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre şi după ce Forţele Aeriene au interceptat o dronă în spaţiul aerian naţional, potrivit unui comunicat MapN.

Potrivit sursei citate, la ora 18.12 a fost emis mesajul RO Alert pentru populaţia din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 18.23 aeronavele F16 au detectat o dronă în spaţiul aerian național, pe care au urmărit-o până la aproximativ 20 de kilometri SV Chilia Veche, când a dispărut de pe radar.

Drona nu a evoluat deasupra zonelor locuite şi nu a reprezentat un pericol iminent pentru securitatea populaţiei, precizează sursa citată.

În momentul emiterii comunicatului, situaţia era monitorizată de sistemele radar ale MApN şi de aeronavele aflate în aer.

ACTUALIZARE 19:14. Potrivit jurnalistului Digi24 Valentin Stan, Armata Română a mobilizat avioane, în contextul în care drone s-au apropiat de granița Ucrainei cu România.

Știrea inițială. „În urmă cu puţin timp, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, prin care cetăţenii au fost informaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi au fost îndemnaţi să adopte măsuri de protecţie. Durata estimată a alarmei aeriene este de aproximativ 90 de minute”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea.

Ei reamintesc  populaţiei că teritoriul României nu este ţinta atacurilor Federaţiei Ruse.

„Totodată, adresăm rugămintea ca cetăţenii să respecte cu stricteţe măsurile de siguranţă transmise de autorităţile române, să citească cu atenţie mesajele primite prin sistemul RO-Alert, să evite panica şi să anunţe la numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112 orice situaţie care le pune în pericol siguranţa ori dacă au nevoie de ajutor”, au mai afirmat pompierii.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Avioane SU-30 Algeria
1
Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda. Statul care a...
gnshgns
2
Cine e Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk. FBI dezvăluie filmul crimei, ce mesaje...
Skyranger blindat Boxer Rheinmetall
3
Șeful Rheinmetall: Nu are sens să tragi cu o armă de 500.000 de dolari împotriva unei...
biserica ilegala gigi becali
4
Biserică ridicată ilegal în zonă protejată, de familia lui Gigi Becali. Deputatul nu dă...
erika kirk
5
Amenințarea văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”
Au semnat actele: Maria Sharapova și-a vândut ”bijuteria” cu 25 de milioane de euro și se mută
Digi Sport
Au semnat actele: Maria Sharapova și-a vândut ”bijuteria” cu 25 de milioane de euro și se mută
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
radu miruta la o sedinta
Radu Miruță, despre eliminarea plafonării prețurilor la alimente: Se...
BUCURESTI - PRESEDINTE - CONSULTARI CU PARTIDELE - 19 IUN 2025
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, anunț despre drona rusească...
d trump in birou gesticuleaza
Ce condiții pune Donald Trump țărilor NATO pentru ca SUA să impună...
Robert Fico
De la prietenul lui Vladimir Putin la vecinul rece al lui Volodimir...
Ultimele știri
Gloria Bistriţa, a doua victorie în grupa A a Ligii Campionilor, în deplasare, cu DVSC Debrecen
Alertă la granița cu Ucraina: avioane poloneze și aliate, ridicate din cauza amenințării cu drone
Cel puțin 25 de persoane au fost rănite într-o explozie la o cafenea din Madrid
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
drone polonia
SUA se alătură aliaților occidentali și critică Rusia pentru incursiunea dronelor în Polonia
BUCURESTI - PARLAMENT - VOT COMISII - LEGEA BUGETULUI DE STAT -
MAE: România salută lansarea operațiunii „Santinela Estică” a NATO. „Un mesaj puternic privind determinarea noastră comună”
Mark Rutte și generalul Alexus Grynkewich, în conferința de presă. Foto: Profimedia
NATO anunță un nou scut împotriva Rusiei, după „încălcările rusești din România până în Lituania”. Ce este „Santinela estică”
drona ruseasca cazuta in polonia, soldati polonezi la fata locului
Președintele Trump vine cu precizări despre dronele rusești: ”N-ar trebui să fie atât de aproape de Polonia”
Garry Kasparov este unul dintre cei mai influenți oponenți ai lui Vladimir Putin
Kasparov îl atacă pe Trump în chestiunea incursiunii dronelor rusești în Polonia: „A fost mai rapid decât Kremlinul” în a găsi o scuză
Partenerii noștri
Pe Roz
Emma Heming, la un pas de divorț înainte ca Bruce Willis să afle că e bolnav: „Nu mai recunoșteam bărbatul cu...
Cancan
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
Fanatik.ro
Țara unde Corina Caragea a ajuns în luna septembrie. Are o destinație de vacanță spectaculoasă, însă nu...
editiadedimineata.ro
O teoria a lui Stephen Hawking a fost în sfârșit confirmată
Fanatik.ro
Un fost star de la Real Madrid, aproape de un transfer în SuperLiga! Detalii despre mutarea bombă: „Discuții...
Adevărul
Un caz care zguduie America. Ce l-a împins pe Tyler Robinson să-l ucidă pe Charlie Kirk? Povestea studentului...
Playtech
Cum pot obţine românii din Germania 300 de euro? Acte necesare şi condiţii
Digi FM
Actrița Lily Collins a stârnit îngrijorare cu talia extrem de subțire, la NYFW: "A fost mereu atât de slabă?"
Digi Sport
Gică Hagi a zis ”Da” și revine! Prima reacție: ”Mă duc cu drag. Am acceptat-o pentru că sunt liber”
Pro FM
Decolteu abisal, transparențe și crăpătură până la coapsă. Elizabeth Hurley, apariție de neratat lângă...
Film Now
Russell Crowe, relaxare la bustul gol pe o plajă din Spania, alături de iubita tinerică. Nu mai are mușchii...
Adevarul
„Războiul este mai aproape decât pare”. Mesajul tulburător al unui soldat polonez care a plecat să lupte în...
Newsweek
1.760.000 pensionari au pensie sub 2.000 lei. Câți iau peste 5.000 lei? Diferențe colosale la bani
Digi FM
Ce a pățit Mădălina Ghenea la Milano din cauza unei șoferițe de taxi. Fiica ei a plâns toată ziua: "Poate fi...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Ați mai văzut un raton beat? O asistentă l-a resuscitat. Animalul se îmbătase după ce a mâncat piersici...
Film Now
Hugh Grant la 65 de ani. Are cinci copii și este căsătorit cu o suedeză cu aproape 20 de ani mai tânără decât...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea