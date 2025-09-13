Autorităţile au emis, sâmbătă după-amiază, un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, prin care cetăţenii au fost informaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi îndemnaţi să adopte măsuri de protecţie. MApN a anunțat că două avioane F-16 au fost mobilizate, după depistarea unei drone în spațiul aerian al României.

ACTUALIZARE 20:14 Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a confirmat că două avioane F-16 au fost mobilizate de la Baza 86 Fetești și au urmărit drona care a încălcat spațiul aerian al României, până la dispariția ei de pe radar, în zona Chilia Veche. Detalii aici

ACTUALIZARE 19:43 Ministerul Apărării Naţionale a informat că două aeronave de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană Feteşti au decolat, sâmbătă, la ora 18.05, pentru monitorizarea situatiei aeriene la graniţa cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene ruseşti asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre şi după ce Forţele Aeriene au interceptat o dronă în spaţiul aerian naţional, potrivit unui comunicat MapN.

Potrivit sursei citate, la ora 18.12 a fost emis mesajul RO Alert pentru populaţia din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 18.23 aeronavele F16 au detectat o dronă în spaţiul aerian național, pe care au urmărit-o până la aproximativ 20 de kilometri SV Chilia Veche, când a dispărut de pe radar.

Drona nu a evoluat deasupra zonelor locuite şi nu a reprezentat un pericol iminent pentru securitatea populaţiei, precizează sursa citată.

În momentul emiterii comunicatului, situaţia era monitorizată de sistemele radar ale MApN şi de aeronavele aflate în aer.

ACTUALIZARE 19:14. Potrivit jurnalistului Digi24 Valentin Stan, Armata Română a mobilizat avioane, în contextul în care drone s-au apropiat de granița Ucrainei cu România.

Știrea inițială. „În urmă cu puţin timp, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, prin care cetăţenii au fost informaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi au fost îndemnaţi să adopte măsuri de protecţie. Durata estimată a alarmei aeriene este de aproximativ 90 de minute”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea.

Ei reamintesc populaţiei că teritoriul României nu este ţinta atacurilor Federaţiei Ruse.

„Totodată, adresăm rugămintea ca cetăţenii să respecte cu stricteţe măsurile de siguranţă transmise de autorităţile române, să citească cu atenţie mesajele primite prin sistemul RO-Alert, să evite panica şi să anunţe la numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112 orice situaţie care le pune în pericol siguranţa ori dacă au nevoie de ajutor”, au mai afirmat pompierii.

Editor : Ș.R.