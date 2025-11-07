Român implicat într-un accident în Bulgaria în care au murit 6 migranți: mașina s-a răsturnat într-un lac, după o urmărire a poliției

Şase migranţi au murit şi alte patru persoane au fost rănite după ce maşina în care se aflau a căzut într-un lac în timp ce era urmărită de poliţie, în apropierea oraşului bulgar Burgas, pe coasta Mării Negre, transmite Agerpres care citează agențiile de presă internaționale.

Autoturismul Skoda, înmatriculat în România şi care transporta 10 persoane nu a oprit pentru un control şi a încercat să evite oprirea, joi noaptea, a afirmat comisarul şef al Poliţiei de frontieră, Anton Zlatanov, pe postul de televiziune bTV.

Poliţia a încercat să oprească vehiculul mai întâi la ora 21:30, la 50 kilometri sud de Burgas, au urmat alte două tentative de interceptare, iar la a treia, la intrarea în oraş, maşina a ieşit de pe şosea şi a ajuns în lac.

Cei şase au murit la faţa locului, în timp ce şoferul român şi trei migranţi supravieţuitori au primit primul ajutor. Şoferul a fost reţinut, a precizat pentru AFP un purtător de cuvânt al Ministerului bulgar de Interne.

Se crede că supravieţuitorii sunt din Afganistan.

Din 2015, ţările balcanice au devenit rute de tranzit majore pentru refugiaţii şi migranţii din Orientul Mijlociu, Afganistan, Asia şi Africa care fug de războaie şi sărăcie către Uniunea Europeană. Mulţi folosesc reţele de trafic pentru a-i ajuta.

