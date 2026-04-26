Live TV

România rămâne țară de origine a traficului de persoane. Aproape 600 de femei și fete victime au fost identificate în 2025

Data publicării:
femeie pe marginea strazii trafic de persoane
Foto: captură video

România rămâne țară de origine pentru victimele traficului de persoane, dar și o țară de destinație. Cel mai recent raport publicat de Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane arată o creștere cu 16% a numărului de victime, în 2025. Cele mai multe sunt din rândul femeilor și minorilor, iar recrutarea este făcută cel mai frecvent de persoane apropiate sau prin metoda „lover-boy”. Traficanții își curtează victimele, crează dependență emoțională și, în cele din urmă, le exploatează.

 

Anca a fost traficată de la 18 la 28 de ani: „Aș fi vrut să scap. Dar voiam să am certitudinea că scap cu fetița mea. Nu aș fi putut vreodată să o las”. 

Anca este una dintre tinerele care au trăit coșmarul traficului de persoane. 10 ani a fost traficată de cel pe care îl iubea. Povestea ei este și cea a mii de românce, printre cele mai traficate din Uniunea Europeană. 594 de victime de sex feminin au fost identificate în țara noastră, numai anul trecut. 

Peste 700 de victime al traficului de persoane au identificat autoritățile din România în 2025. Cele mai numeroase sunt femeile, iar jumătate dintre acestea sunt minore. 

Cristina Stepanescu, comisar-șef de poliție Director Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane: „Traficul în România rămâne în general pe zona de exploatare sexuală și de pornografie infantilă. 80% din victimele identificate anul trecut fie au fost exploatate sexual fie au produs material pornografic”. 

Cifrele din 2025 mai evidențiază o realitate neagră. Minorii reprezintă aproape jumătate dintre victimele traficanților din România. Și exploatarea nu are loc doar în interiorul țării. Anca a fost exploatată în Olanda, una dintre principalele destinații externe pentru victimele de origine română, alături de Germania, Marea Britanie, Austria, Italia și Elveția. 

Shawn Kohl, Director al Programului Anti-Trafficking IJM: „Traficul de persoane este un fenomen transfrontalier în creștere. Potrivit Europol, 76% dintre cele mai grave grupuri de crimă organizată operează transfrontalier. 

Cel mai mare număr de victime pe care le-am văzut în aceste cazuri sunt femei tinere. Și vedem multe situații în care acestea sunt ademenite, poate exploatate în România, și apoi duse în străinătate, în alte țări de destinație. Vedem această metodă sau acest mod de operare în Bulgaria. Vedem acest lucru în România. Vedem aspecte ale acestei realități, victime venind prin Ucraina către țările occidentale”. 

Dr. Kari Johnstone, Reprezentant Special și Coordonator OSCE pentru Combaterea Traficului de Persoane: Încă există multe victime de origine română în statele UE, dar nu numai. De asemenea, am văzut din ce în ce mai multe victime din America Latină care au fost identificate în multe state membre ale UE. Și acum există și victime ale traficului de persoane din alte țări care sunt identificate în România”. 

16 victime de altă naționalitate au fost identificate în România în 2025. Acestea au fost fie exploatate sexual, fie prin muncă ori prin alte forme de exploatare. Cele mai multe provin din Republica Moldova, Norvegia și Ucraina. Există însă și cazuri din Sri-Lanka, Togo, Rusia și Peru. 

Anca: „Indiferent cât de captive sunt, au o cale afară. Să știe că e posibil să nu vadă calea aia, dar e acolo. Și să nu renunțe niciodată!” 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

