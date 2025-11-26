Live TV

Nato Conducts Air And Missile Defence Exercise On Eastern Flank
Lansarea unei rachete antiaeriene Patriot din dotarea armatei române, la Capu Midia. Foto: Profimedia Images

Armata României va avea rachete antiaeriene MANPAD MISTRAL, după ce Ministerul român al Apărării şi Ministerul Forţelor Armate şi al Veteranilor din Republica Franceză au semnat contractul de achiziţie a acestor sisteme. Preţul achiziţiei este de 625.591.000 euro, fără TVA, şi include 231 de sisteme MANPAD MISTRAL, 934 de rachete MISTRAL, servicii de instruire, muniţii de antrenament, documentaţii, un simulator şi suport logistic. Achiziţia face parte din Planul de investiţii pentru industria europeană de apărare SAFE.

MApN informează că Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Forţelor Armate şi al Veteranilor din Republica Franceză au semnat, marţi, contractul privind achiziţia sistemelor de rachete antiaeriene cu bătaie apropiată/rază foarte scurtă de acţiune, portabile – MANPAD MISTRAL.

Potrivit sursei citate, preţul achiziţiei este de 625.591.000 euro, fără TVA, şi include 231 de sisteme MANPAD MISTRAL, 934 de rachete MISTRAL, servicii de instruire, muniţii de antrenament, documentaţii, un simulator şi suport logistic.

Achiziţia se realizează în cadrul iniţiativei „European Joint Acquisition of Mistral System”, coordonată de Franţa, în care România este parte, alături de alte state europene precum Belgia, Cipru, Estonia şi Ungaria, precizează MApN.

Programul „Sisteme de rachete antiaeriene cu bătaie apropiată/rază foarte scurtă de acţiune, portabile – MANPAD MISTRAL” este inclus în Planul de investiţii pentru industria europeană de apărare, elaborat în baza Regulamentului „Acţiunea pentru securitatea Europei – SAFE”.

Achiziţia MANPAD a fost aprobată în  Parlament în luna iunie 2022, iar beneficiari vor fi cele trei categorii de forţe ale Armatei României, precum şi Forţele pentru Operaţii Speciale.

Comandant NATO: „România va avea un sistem capabil să doboare dronele. Este o figură centrală în această parte a Alianţei" 

