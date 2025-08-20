România trimite 51 de pompieri în Spania, care să ajute la stingerea incendiilor de pădure

Guvernul a anunțat, miercuri, că în urma solicitării transmise de autorităţile din Regatul Spaniei, în data de 17 august 2025, prin Mecanismul European de Protecţie Civilă, România va acorda sprijin internaţional pentru combaterea incendiilor de pădure cu care se confruntă această ţară.

Executivul arată că, în baza propunerii formulate de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă şi aprobată de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, România va trimite un modul de intervenţie specializat în stingerea incendiilor de pădure, format din 51 de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi unităţilor subordonate.

„Transportul echipei de intervenţie se va realiza în cursul zilei de mâine cu sprijinul Forţelor Aeriene Române din cadrul Ministerului Apărării Naţionale. Misiunea colegilor noştri se va desfăşura pe teritoriul Spaniei, în oraşul Jarilla (provincia Cáceres din comunitatea Extremadura)”, se arată în comunicatul oficial, potrivit News.ro.

Cheltuielile necesare desfăşurării acestei misiuni urmează a fi acoperite din fonduri europene, conform Regulamentului Protecţiei Civile Europene.

Prin această misiune, România îşi reafirmă solidaritatea şi angajamentul de a sprijini statele membre ale Uniunii Europene în gestionarea situaţiilor de urgenţă de mare amploare, menţionează Guvernul.

