România trimite echipamente şi specialişti în Republica Moldova după un incident de poluare pe fluviul Nistru

România a trimis echipamente şi specialişti în Republica Moldova pentru a sprijini autorităţile de la Chişinău în gestionarea unui incident de poluare produs pe fluviul Nistru, după deversarea unor substanţe poluante în sectorul amonte al cursului de apă. Intervenţia are loc în baza unei decizii a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă şi la solicitarea Ministerului Mediului din Republica Moldova.

„În baza Hotărârii nr. 3 din 12.03.2026 a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, România a acordat asistenţă internaţională, cu titlu gratuit, Republicii Moldova, în contextul situaţiei de urgenţă generate de deversarea unor substanţe poluante în sectorul amonte al fluviului Nistru”, se arată vineri pe pagina de Facebook a DSU.

Măsura a fost adoptată ca urmare a solicitării transmise de Ministerul Mediului din Republica Moldova, precum şi în baza propunerii formulate de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă şi a analizei realizate de Administraţia Naţională Apele Române, în vederea sprijinirii autorităţilor moldovene în gestionarea incidentului de poluare.

În acest context, Administraţia Naţională Apele Române a pus la dispoziţie echipamente şi materiale de specialitate şi a constituit o echipă specializată de intervenţie, care s-a deplasat în Republica Moldova pentru a sprijini acţiunile de limitare şi colectare a substanţelor poluante de pe suprafaţa apei.

De asemenea, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a asigurat personal pentru coordonarea misiunii, precum şi transportul echipamentelor şi materialelor necesare intervenţiei.

Echipa de intervenţie a ajuns în Republica Moldova în cursul dimineţii de vineri, împreună cu echipamentele şi materialele de specialitate, şi a început activităţile de sprijin pentru gestionarea incidentului de poluare de pe fluviul Nistru.

Sprijinul acordat a constat în următoarele produse: 200 m pânză hesiană; 600 kg material absorbant; 2.000 m rulou absorbant; 30 capcane petrol; 112 m baraj absorbant, precizează sursa citată.

Acţiunea de sprijin se desfăşoară prin cooperarea dintre Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile specializate ale acestora, pentru sprijinirea autorităţilor din Republica Moldova în gestionarea incidentului de poluare şi limitarea impactului asupra mediului.

În funcţie de necesităţile identificate, sprijinul acordat va fi suplimentat, pentru a contribui la gestionarea eficientă a situaţiei generate, anunţă DSU.

Editor : M.I.

