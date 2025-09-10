Live TV

Video România, vulnerabilă în fața dronelor: avem lege, dar nu și norme de aplicare. Situația absurdă în care se află Armata

Legea antidronă a fost promulgată în luna mai de Ilie Bolojan, pe atunci președinte interimar, dar pentru ca aceasta să-și facă efectul este nevoie să fie aprobate și normele de aplicare. Acest lucru întârzie, însă, și poate duce la timp prețios pierdut în cazul în care România ar fi pusă în situația să doboare astfel de aparate de zbor.

Este o situație care face ca România să fie vulnerabilă în fața dronelor, însă asta nu înseamnă că România este și o țintă sigură în fața acestor aparate de zbor. În luna mai, Ilie Bolojan a promulgat legea antidronă, care permite Armatei să doboare astfel de aparate fără pilot.

Însă pentru ca legea să-și facă efectul este nevoie să fie aprobate și normele de aplicare. Acest lucru însă nu s-a întâmplat, deși au trecut aproape patru luni de la momentul promulgării.

Din informațiile Digi24, aceste norme de aplicare ar trebui să fie aprobate în următoarea ședință CSAT, însă nu a fost anunțată o dată până acum.

Normele de aplicare sunt detalii esențiale după care armata se ghidează. De exemplu: cine comandă atacul, cine decide ca militarii români să distrugă ținta respectivă, ce echipament militar poate să să fie folosit.

Sunt elemente esențiale, în așa fel încât drona să fie distrusă cât mai repede.

Totuși, chiar și în lipsa acestor norme de aplicare, militarii pot să doboare dronele, pentru că Armata României trebuie să protejeze populația. În cazul în care o dronă se apropie de o locuință, de un bloc, de o clădire guvernamentală, atunci Armata cu siguranță va distruge acel aparat de zbor, chiar dacă legea antidronă nu este în vigoare, pentru că acel aparat pune în pericol cetățeni ai României și, conform Constituției, Armata trebuie să îi protejeze pe oameni.

Însă lipsa normelor poate să atragă secunde de întârziere, secunde în care piloții să vorbească cu superiorii, superiorii cu ministrul și așa mai departe. Iar în aceste secunde situația poate să scape de sub control. Cu aceste norme, drona ar putea să fie distrusă în câteva secunde.

Provocare periculoasă. Drone rusești au pătruns pe teritoriul Poloniei. Donald Tusk: Varșovia a invocat Articolul 4 din Tratatul NATO

Ce prevede Articolul 4 din Tratatul Nord-Atlantic, pe care Polonia urmează să îl activeze după ce a doborât mai multe drone rusești

