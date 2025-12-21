Live TV

Video Rusia încearcă să epuizeze resursele europene prin sabotaje. România este printre țările vizate

O analiză  Associated Press arată că Rusia este în spatele a cel puțin 145 de acțiuni de sabotaj pe teritoriul Uniunii Europene. Ar mai putea fi și altele pentru care încă nu s-a stabilit încă o legătură cu Kremlinul.

Jurnaliștii au documentat amploarea acestei campanii de destabilizare după ce au vorbit cu zeci de oficiali europeni și NATO din 13 țări. Aceștia spun că obiectivele sunt: scăderea sprijinului pentru Ucraina, crearea diviziunii între țări și identificarea punctelor slabe ale sistemelor de securitate europene.

Majoritatea actelor de sabotaj nu au provocat în mod direct pagube foarte mari, dar investigarea lor consumă foarte multe resurse. Șeful unui serviciu european de informații spune că iau la fel de mult din timpul agenției cât combaterea terorismului, în timp ce rușii nu cheltuiesc prea mulți bani pentru a pune planurile de sabotaj în aplicare. Pentru multe dintre ele se folosesc de cetățeni străini, cu sau fără cazier, pe care îi cumpără ieftin - de exemplu, să dea foc sau să pună explozibili și să pună astfel pe jar autoritățile. Kremlinul susține că nu are „nicio legătură” cu toate acestea.

În România au fost identificate trei astfel de interferențe:

  • campania TikTok pentru candidatul de extremă-drepta Călin Georgescu
  • un complot de incendiere a mai multor obiective, inclusiv a unei stații de reciclare, caz în care a fost deja condamnat un columbian.
  • separat, o altă încercare de incendiere a oficiului unui serviciu de curierat din București, care a fost dejucată de SRI.

