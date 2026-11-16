Rusia respinge acuzaţia SRI că a orchestrat un atac cibernetic împotriva unei instituţii guvernamentale române

Ambasada Rusiei la Bucureşti a negat că un atac cibernetic comis anul trecut împotriva unei instituţii guvernamentale române a fost orchestrat de Moscova, afirmând că oficialităţile române nu au furnizat dovezi, transmite, luni, Reuters.

Serviciul Române de Informaţii (SRI) a anunţat, luna aceasta, că, prin Centrul Naţional Cyberint, a identificat în decembrie anul trecut un atac cibernetic de compromitere a unei instituţii guvernamentale naţionale de către actorul cibernetic rus APT TURLA şi a pus în practică măsuri de contracarare a acestuia şi de remediere a efectelor sale.

Precizările au venit în contextul apariţiei în spaţiul public a unor informaţii privind încercarea de compromitere a unei instituţii guvernamentale din plan naţional, la sfârşitului anului trecut, de către actorul cibernetic rus APT TURLA.

„Acesta este încă un neadevăr al serviciilor de informaţii româneşti, parte a discursului lor despre fictivele «atacuri hibride» ale Rusiei. Ca de obicei, partea română nu a furnizat niciun fel de dovadă concretă”, a menţionat Ambasada rusă într-un răspuns la o solicitare Reuters.

România, membră a Uniunii Europene şi a NATO, are o frontieră terestră comună cu Ucraina de peste 600 de kilometri, iar preşedintele Nicuşor Dan a spus că ţara sa este ţinta unui război hibrid orchestrat de Rusia pentru a destabiliza statele ce sprijină Kievul, notează Reuters.

„România a avut, recent, numeroase incidente la Marea Neagră, incursiunile cu drone fiind cele mai vizibile, dar şi acţiuni de sabotaj, atacuri cibernetice, campanii de dezinformare, toate parte a unui război hibrid în care Rusia încearcă să escaladeze conflictul pe care l-a început în Ucraina”, a afirmat în urmă cu o săptămână preşedintele Nicușor Dan, în contextul întrevederii sale cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Rusia a respins în mod repetat acuzaţia că duce un război hibrid împotriva unor ţări europene.

Editor : Ș.R.