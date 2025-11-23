După ce au fost din nou chemaţi să salveze de pe munte un tânăr neechipat pentru zona în care s-a deplasat, salvamontiştii din Zărneşti avertizează: „Pe munte nu eşti în civilizaţie, iar dacă nu respecţi regulile, s-ar putea să nu mai ajungi înapoi în civilizaţie”.

Salvamont Zărneşti relatează, pe pagina de Facebook, că un apel la 112 a alertat echipele şi i-a determinat pe oamenii muntelui să-şi pună întrebarea: „Oare încotro ne îndreptăm?”.

„Un tânăr de nici 18 ani, plecat din Moieciu cu o intenţie necunoscută pentru noi, ne anunţă că nu poate oferi o locaţie anume, nu poate să explice de ce a abandonat marcajul turistic de la Refugiul Grind, dar se află în mijlocul unei păduri şi solicită ajutor…Orice încercare a noastră de a-l convinge să se întoarcă spre refugiu a eşuat. Motivul? «Este ud». Aşadar, o echipă de intervenţie a fost pusă în mişcare. Un bun prieten al nostru, domnul profesor Tilea Pepi, care cobora din creastă spre Grind exact în momentul apelului, a venit în sprijinul nostru căutând zona împădurită”, relatează salvamontiştii.

Potrivit acestora, în cele din urmă, tânărul a fost reperat şi adus la Zărneşti, de unde a luat un taxi spre Moieciu de Jos, unde avea cazarea.

Turistul era încălţat în adidaşi, cu blugi şi geacă de oraş.

„Pe munte nu eşti în civilizaţie, iar dacă nu respecţi regulile, s-ar putea să nu mai ajungi înapoi în civilizaţie. Aşadar, din seria «AŞA NU», sperăm ca pe viitor măcar şiretul la papuci să şi-l facă, dacă tot nu reuşeşte să îşi schimbe «ţinuta»… Cu siguranţă putea fi şi mai rău, dacă situaţia ar fi degenerat”, au mai transmis salvamontiştii.

