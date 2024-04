Salvamontiștii care îl caută pe bărbatul din Olt dispărut de o săptămână au găsit pe munte cadavrul unui american

Salvamontiștii din Argeș și Vâlcea care îl caută pe un bărbat din Drăgășani dat dispărut de o săptămână după ce a plecat pe munte au găsit cadavrul unui cetățean american. Ei au anunțat procurorii și polițiștii.

Salvamontiștii l-au găsit pe cetățeanul american în timp ce îl căutau pe Mihai Ioan Alexandru, de 37 ani, din Drăgășani. El fusese dat dispărut după ce în urmă cu aproape o săptămână le-a spus prietenilor că pleacă la munte, iar de atunci nimeni nu a mai dat de el. El ar fi plecat la munte din Piteşti.

Salvamontiștii au cerut sprijinul populației pentru găsirea tânărului din județul Olt și au publicat și două fotografii cu el.

Salvatorii montani din Argeș și Vâlcea au început acțiunile de căutare, iar cei din Zărnești au solicitat un elicopter pentru a verifica o zonă în care s-ar fi văzut îmbrăcăminte sau echipamente la baza unui perete. Sabin Cornoiu, șef Salvamont România, a declarat la Digi24 că acolo a fost găsit cadavrul unui cetățean american.

"Nu îl dăduse nimeni dispărut pe cetățeanul american. Nu se știe de cât timp era acolo. Se întâmplă tragedii cu oameni care merg singuri pe munte. Am anunțat poliția și procurorii, medicina legală. Am sesizat polițiștii, procurorii și medicina legală, am făcut fotografii la fața locului și după ce am primit aprobarea organelor de cercetare am coborât victima de pe munte. A fost preluată de autorități care fac cercetări", a spus Cornoiu.

În legătură cu bărbatul dispărut, el a spus că după atâtea zile cu vremea rea, zăpadă, "veștile nu pot fi îmbucurătoare". "Dacă victima e căzută s-ar putea să fie descoperită foarte greu", a adăugat Cornoiu.

El a făcut apel ca cei care pleacă pe munte să plece în grup și să anunțe familia, prietenii și chiar salvamontiștii despre traseu.

