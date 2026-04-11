Sâmbăta Mare 2026: Cea mai importantă zi înainte de Paște. Ce obicei trebuie să respecte românii în noaptea de Înviere

Sâmbăta Mare 2026. Foto Getty Images
Sâmbăta Mare, celebrată în calendarul creștin pe 11 aprilie 2026, este una dintre cele mai importante zile ale Săptămânii Patimilor, marcând un moment de liniște și reflecție înainte de Paște. După Vinerea Mare, ziua în care Hristos a fost răstignit și a murit pe cruce, această etapă are o semnificație aparte, fiind considerată o pauză simbolică în desfășurarea evenimentelor mântuitoare. Preotul Marius Oblu a explicat, pentru Digi24.ro, care sunt cele mai importante practici ale zieli.

În această zi, credincioșii merg la biserică pentru rugăciune și slujbe speciale, iar în gospodării se finalizează pregătirile pentru masa de Paște, potrivit tradițiilor păstrate de generații.

Semnificația religioasă a Sâmbetei Mari din Săptămâna Patimilor

Trupul lui Hristos în mormânt

Potrivit relatărilor biblice, după răstignirea de pe Golgota (cunoscută și ca Dealul Craniului), trupul lui Iisus a fost coborât de pe cruce de către Iosif din Arimateea și depus într-un mormânt nou, săpat în stâncă. Intrarea a fost sigilată cu o piatră mare, iar, la solicitarea autorităților religioase, locul a fost păzit de soldați romani.

Pentru credincioși, acest moment simbolizează punctul de maximă tăcere din istoria creștină: o etapă în care absența pare dominantă, iar speranța ucenicilor este pusă la încercare. Conform învățăturii creștine, însă, planul divin își continuă desfășurarea, dincolo de aparențe.

Coborârea la iad

Tradiția teologică arată că, în timp ce trupul lui Hristos se afla în mormânt, sufletul Său a coborât în lumea celor morți pentru a vesti mântuirea sufletelor drepților care au trăit înainte de venirea Sa. Acest moment este cunoscut în teologie drept „Coborârea la iad” și este interpretat ca un simbol al biruinței asupra morții și al eliberării de păcat.

Prin acest act, Hristos este prezentat ca biruitor al morții încă înainte de Înviere, prefigurând triumful care va fi vestit în noaptea de Paște.

Tradiții și obiceiuri în Sâmbăta Mare 2026

Ziua tăcerii și a reculegerii

„În plan religios, Sâmbăta Mare este una dintre cele mai încărcate spiritual zile din calendarul creștin. Trupul lui Iisus Hristos se află în mormânt, iar credincioșii trăiesc simbolic intervalul dintre suferința răstignirii și bucuria Învierii.

Biserica îi îndeamnă pe credincioși să participe la slujbele speciale, să se roage și să mediteze asupra semnificației jertfei Mântuitorului. Atmosfera este una solemnă, caracterizată prin liniște și introspecție, pregătind spiritual momentul central al nopții de Înviere.

Ultimele pregătiri pentru masa de Paște

În gospodăriile românilor, Sâmbăta Mare este și una dintre cele mai intense zile din an, dedicată finalizării preparatelor tradiționale pentru masa de Paște. Până seara, sunt pregătite pasca - simbol al belșugului și al bucuriei - cozonacii, asociați cu reuniunea familiei, și friptura sau ciorba de miel, care trimite la jertfa Mântuitorului, toate ocupând un loc central pe masa pascală.

Unul dintre obiceiurile esențiale ale zilei este vopsirea ouălor. Deși, în multe familii, acestea sunt pregătite încă din Joia Mare, în anumite zone tradiția permite ca acest ritual să fie realizat și în Sâmbăta Mare. Culoarea roșie, predominantă, simbolizează sângele Mântuitorului, dar și viața și renașterea, fiind unul dintre elementele definitorii ale sărbătorii.

În Sâmbăta Mare sunt pregătite și coșurile cu bucate care urmează să fie sfințite în noaptea de Înviere. În mod tradițional, acestea conțin ouă, pește, brânză și cozonac. Fiecare aliment are o semnificație simbolică, fiind asociat cu idei precum purificarea, belșugul sau binecuvântarea. Coșurile sunt acoperite, de regulă, cu ștergare (prosoape) curate sau prosoape tradiționale, gest care exprimă respectul față de momentul sacru.

În același timp, în biserici sunt pregătite anafura și peștele tradițional, care sunt binecuvântate în timpul cântării Axionului, continuând obiceiul vechi de a sfinți mâncarea înainte de masa festivă.

Pe lângă pregătirile culinare, sunt păstrate și o serie de obiceiuri cu semnificație spirituală. În această zi, femeile care și-au pierdut copiii în trecut aduc la biserică cadouri și ofrande, ca un gest de pomenire și rugăciune pentru sufletele celor dragi plecați dintre noi.”, a declarat pentru Digi24.ro preotul Marius Oblu

Pregătirea pentru slujba de Înviere

„În multe zone din România, Sâmbăta Mare este și momentul în care oamenii își pregătesc hainele pentru slujba de Înviere. Tradiția populară spune că acestea trebuie să fie curate sau chiar noi, ca simbol al reînnoirii și al unui nou început spiritual.

Punctul culminant al zilei este slujba de la miezul nopții, când preoții ies din altar și vestesc Învierea lui Hristos. În acel moment, credincioșii primesc Lumina Sfântă, simbol al biruinței vieții asupra morții și al speranței, pe care o duc apoi în casele lor. Salutul pascal „Hristos a înviat!” - „Adevărat a înviat!” marchează începutul sărbătorii de Paște și exprimă bucuria Învierii.

Dincolo de ritualuri și tradiții, Sâmbăta Mare rămâne o zi cu o profundă încărcătură spirituală, amintind că, înaintea bucuriei și a luminii, există un timp al așteptării și al reflecției.”, a mai adăugat Părintele

Top Citite
Xi Jinping inspectează soldații
1
Xi Jinping îi îndeamnă pe înalţii comandanţi militari chinezi să renunţe la „aerele de...
Trupe americane la exerciții la Kogălniceanu
2
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul Mijlociu: mutarea...
girofar al unei masini de politie
3
Momentul în care o profesoară din Iași sare dintr-o mașină de ride-sharing în mers...
U.S. President Trump makes second state visit to Britain
4
Premierul Keir Starmer a răbufnit: „M-am săturat” ca Trump și Putin să influențeze...
un submarin rusesc este urmarit de o nava britanica
5
„Preşedintelui Putin îi spun: «Vă vedem»”. Armata britanică anunţă că a urmărit trei...
FOTO Apariție total neașteptată la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Nu l-a recunoscut mai nimeni
Digi Sport
FOTO Apariție total neașteptată la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Nu l-a recunoscut mai nimeni
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Rugăciune Sâmbăta Mare. Foto Getty Images
Sâmbăta Mare: Rugăciunea care îi pregătește pe credincioși pentru sărbătoarea Învierii Domnului
Coborârea la iad a Mântuitorului. Inquam foto/Casian Mitu
Coborârea la iad a Mântuitorului: Ce semnifică Sâmbăta Mare, marcată cu cruce roșie, înainte de Înviere
Deserturi de Paște 2026. Foto Getty images
Deserturi de Paște 2026: Rețete simple și rapide pentru masa de sărbătoare, recomandate de bucătari
Vinerea Mare din Săptămâna Patimilor 2026. Foto Getty Images
Tradiții în Vinerea Mare 2026: De ce se ține post negru și ce simbolizează trecerea pe sub masa din biserică (Sfântul Epitaf)
De ce se vopsesc ouăle roșii de Paște 2026. Foto Getty Images
De ce se vopsesc ouăle roșii de Paște 2026. Semnificația tradiției respectate de români în fiecare an
