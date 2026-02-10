Sâmbăta Morților 2026: Câte farfurii se împart și ce alimente sunt obligatorii. Pomana de Moșii de Iarnă, explicată de preot

Sâmbăta Morților, cunoscută și sub denumirea de „Moșii de Iarnă”, reprezintă una dintre cele mai importante zile ale tradiției creștin-ortodoxe dedicate pomenirii celor adormiți. În acest an, sărbătoarea va fi marcată pe 14 februarie, când credincioșii oferă mâncare și obiecte de pomană, într-un gest de respect și recunoștință pentru sufletele celor trecuți la cele veșnice.

În dimineața Moșilor de Iarnă, care marchează Sâmbăta dinaintea începutului Postului Paștelui, în toate bisericile ortodoxe se oficiază Sfânta Liturghie.

Ce simbolizează pomana oferită în Sâmbăta Morților

„Pomana oferită în ziua Moșilor de Iarnă ocupă un rol central în tradiția creștin-ortodoxă. Prin rugăciune și gesturi de milostenie, cei vii îi pomenesc pe cei adormiți, exprimând credința că faptele bune și darurile oferite contribuie la odihna sufletelor lor.

Dincolo de semnificația religioasă, pomana reprezintă și un act de iubire, respect și recunoștință față de cei care au făcut parte din viața noastră. Gestul simbolic reînnoiește legătura dintre generații și păstrează comuniunea între lumea celor vii și cea a celor adormiți, prin memorie, credință și solidaritate.”, a explicat pentru Digi24.ro Părintele Cătălin Ștefan

Moșii de Iarnă 2026: Ce alimente se împart

„Pe 14 februarie, credincioșii aduc la biserică coșuri cu alimente și obiecte de pomană pentru a fi binecuvântate în cadrul slujbei. Practicile pot varia ușor în funcție de regiune, însă există elemente comune la nivel național.

În coșurile de pomană se regăsesc, de regulă: colivă, o sticlă cu vin, o lumânare, pomelnicul depus la altar și o prescură (pâine) pregătită în casă, adesea în formă de cruce. Aceste daruri simbolizează gândul și pomenirea prin rugăciune a celor dragi trecuți la cele veșnice.

Pachete de pomană dăruite în Sâmbăta Morților

Pe lângă coșurile pentru biserică, credincioșii pregătesc adesea și pachete de ofrande pentru cei necăjiți sau pentru oamenii din comunitate. Acestea se fac de regulă în număr impar - cinci, șapte sau nouă pachete - și includ alimente cu semnificație simbolică precum: mere, care amintesc de mărul lui Adam; covrigi, asociați cu forma universului, dar și pâine, dulciuri, apă sau suc.

În anumite zone, pachetele pot conține și preparate tradiționale precum plăcintă cu brânză, orez cu lapte sau sarmale. Uneori se pune și un bănuț, simbol al norocului, iar credința populară spune că atât cei care dau, cât și cei care primesc pomană vor fi binecuvântați cu spor și belșug.”, a mai adăugat preotul

Un obicei specific de Moșii de Iarnă, întâlnit mai ales în zonele rurale, este împărțirea piftiilor - preparatul care a inspirat și denumirea populară a zilei „Sâmbăta Piftiilor”. Deși este servită rece, piftia are o semnificație aparte în tradiția românească, fiind considerată hrană simbolică pentru sufletele celor adormiți.

De ce se oferă alimente de pomană în vase noi

„Un aspect esențial al tradiției Moșilor de Iarnă îl reprezintă modul în care sunt împărțite darurile de pomană. Vasele dăruite trebuie să fie noi, curate, nefolosite, deoarece gestul simbolizează respectul față de cei adormiți și păstrarea amintirii celor care au plecat dintre noi.

Uneori, pachetele includ și tacâmuri, cuțit, lingură, furculiță și un pahar/cană, astfel încât darurile să poată fi folosite ulterior de cei care le primesc. Prin acest gest, credincioșii îmbină simbolismul spiritual al pomenilor cu un act practic de milostenie, oferind darurile cu respect și grijă.

Cui se împarte pe 14 februarie

„Pomana nu este destinată doar rudelor apropiate, ci și persoanelor nevoiașe, din medii defavorizate sau membrilor comunității, transformând gestul într-un act colectiv de solidaritate. Când sunt înmânate darurile, se rostesc formulele „Dumnezeu să-l ierte!” și răspunsul „Să fie primit!”, subliniind astfel legătura dintre lumea celor vii și cea a celor adormiți. Astfel, pomana devine mai mult decât un simplu dar material: reprezintă o punte simbolică între lumi și o expresie a rugăciunii comune pentru sufletele celor plecați.”, a mai transmis sursa Digi24.ro

Sâmbăta Morților 2026: Obiceiuri și slujbe pe 14 februarie

„Credincioșii sunt încurajați să participe la întreaga slujbă prilejuită de Moșii de Iarnă și să rămână în biserică până la final, astfel încât pomenirea să fie completă. Ziua debutează cu Utrenia, slujba de dimineață care deschide ceremonia prin cântări și rugăciuni închinată sufletelor celor adormiți.

Urmează Sfânta Liturghie, momentul central al zilei, în cadrul căreia credincioșii se împărtășesc spiritual și înalță rugăciuni pentru odihna și liniștea celor dragi. Slujba se încheie cu Parastasul, momentul de pomenire a celor adormiți, în timpul căruia se rostesc rugăciuni speciale și se binecuvântează pomanile aduse de credincioși.

Conform tradiției străvechi, în această zi sufletele celor adormiți coboară pe pământ și se hrănesc cu aburii mâncării pregătite, motiv pentru care printre preparatele oferite de pomană trebuie să existe și un fel de mâncare fierbinte.”, conchide Părintele Cătălin Ștefan