Săptămâna Patimilor 2026: Recomandările preotului pentru Marțea Mare. Ce este de rău augur în această zi

Creștinii ortodocși marchează marți, 7 aprilie 2026, Marțea Mare, cunoscută în tradiția populară și sub denumirea de „Marțea Seacă”, o zi dedicată pregătirii sufletești pentru Învierea Domnului. Semnificația acestei zile este legată de pilda celor zece fecioare, care simbolizează credința activă, exprimată prin rugăciune, compasiune și fapte bune. Preotul Dan Damaschin a explicat pentru Digi24.ro care sunt obiceiurile și practicile tradiționale pe care credincioșii le pot urma pentru a trăi autentic această zi.

Pe parcursul Săptămânii Patimilor, în fiecare seară, în bisericile ortodoxe sunt oficiate denii, slujbe speciale dedicate rugăciunii și reflecției.

Ce simbolizează Marțea Mare din Săptămâna Patimilor

Marțea Mare din Săptămâna Patimilor este dedicată pildei celor zece fecioare, un simbol al pregătirii sufletești și al responsabilității morale. Cinci dintre ele aveau candelele fără ulei, în timp ce celelalte erau pregătite, păstrându-și lumina aprinsă. Diferența dintre ele ilustrează două moduri de a trăi credința: unul formal, lipsit de profunzime și orientat doar spre sine, și unul autentic, susținut de fapte bune și grijă față de ceilalți.

În acest context, uleiul devine un simbol al harului divin, dar și al pregătirii interioare, sugerând responsabilitatea fiecăruia de a acționa cu bunătate și generozitate față de ceilalți.

Ce este bine să faci în „Marțea Seacă”

„Participarea la denie în Marțea Mare este un moment important prin care credincioșii se apropie de semnificația profundă a Săptămânii Patimilor și își pregătesc sufletul pentru Învierea Domnului. Slujba oferă răgaz pentru introspecție, meditație și rugăciune, reamintindu-ne că o credință autentică nu se rezumă la ritualuri exterioare, ci se reflectă în gesturi concrete de bunătate, compasiune și responsabilitate față de ceilalți.

În multe zone ale țării, credincioșii aleg să țină un post mai aspru și să evite activitățile fizice solicitante, precum săpatul sau tăiatul lemnelor, pentru a-și păstra liniștea interioară și a se dedica mai mult rugăciunii.

Superstiții și reguli populare

Tradiția populară pune accent pe liniște și cumpătare în gospodărie. Certurile, vorbele aspre sau tensiunile sunt considerate de rău augur pentru restul anului, iar muzica puternică, petrecerile și orice formă de distracție zgomotoasă sunt evitate, în acord cu caracterul solemn al zilei și cu reculegerea față de suferința lui Hristos.

Totodată, obiceiurile populare includ și o serie de interdicții: nu se aprind focuri mari în curte și nu se desfășoară activități precum torsul, cusutul sau țesutul, pentru a nu „încurca firele destinului. Respectarea acestor practici era văzută ca o formă de protecție a echilibrului și bunăstării familiei pe parcursul întregului an.

În această zi, se citesc texte sacre și se săvârșesc acte de milostenie - oferind ajutor celor nevoiași, vizitând bolnavii sau împărțind hrană și îmbrăcăminte celor aflați în dificultate. Aceste gesturi reflectă uleiul din candela pildelor: harul divin pus în slujba aproapelui.

În această perioadă, gospodăriile sunt îngrijite cu atenție, curățenia și ordinea fiind văzute ca semne ale pregătirii sufletești pentru Înviere. În unele zone, femeile aprind lumânări și păstrează ulei sfințit, ca simbol al credinței vii, care trebuie menținută neîncetat, asemenea flăcării unei candele care nu se stinge.”, a explicat preotul Dan Damaschin

Astfel, Marțea Mare rămâne o zi a reculegerii și a responsabilității spirituale, în care tradițiile, rugăciunea și faptele bune se împletesc în pregătirea pentru Învierea Domnului.

