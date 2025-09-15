Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la ce a pornit scandalul

A fost scandal într-un avion de pasageri, înainte de aterizarea pe Aeroportul Otopeni Șapte oameni, cetățeni israelieni, potrivit informațiilor Digi24, s-au luat la bătaie în timp ce se aflau la bord.

Polițiștii de frontieră au fost anunțați de către dispeceratul aeroportului cu privire la faptul că mai mulți cetățeni israelieni s-au luat la bătaie în timp ce se aflau la bordul unui avion care venea din Tel Aviv.

Echipajul de zbor a solicitat de urgență prezența polițiștilor de frontieră la debarcare. Surse din anchetă spun că totul ar fi pornit de la mai multe discuții legate de religie.

La un moment dat, discuțiile au degenerat, iar cei șapte au început să se ia la bătaie.

Pasagerii au fost identificați cu ajutorul echipajului de zbor. Ei au fost sancționați ulterior cu amenzi de 4.000 lei fiecare.

Editor : M.B.