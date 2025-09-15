Live TV

Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la ce a pornit scandalul

Data actualizării: Data publicării:
avion in zbor
Foto: Profimedia Images

A fost scandal într-un avion de pasageri, înainte de aterizarea pe Aeroportul Otopeni Șapte oameni, cetățeni israelieni, potrivit informațiilor Digi24, s-au luat la bătaie în timp ce se aflau la bord.

Polițiștii de frontieră au fost anunțați de către dispeceratul aeroportului cu privire la faptul că mai mulți cetățeni israelieni s-au luat la bătaie în timp ce se aflau la bordul unui avion care venea din Tel Aviv.

Echipajul de zbor a solicitat de urgență prezența polițiștilor de frontieră la debarcare. Surse din anchetă spun că totul ar fi pornit de la mai multe discuții legate de religie.

La un moment dat, discuțiile au degenerat, iar cei șapte au început să se ia la bătaie.

Pasagerii au fost identificați cu ajutorul echipajului de zbor. Ei au fost sancționați ulterior cu amenzi de 4.000 lei fiecare.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-0953970736
1
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în...
basescu ID263356_INQUAM_Photos_Elena_Covalenco
2
Traian Băsescu, despre alegerile din Republica Moldova: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin...
Radoslaw Sikorski face declaratii
3
Cum și-a dat seama ministrul de Externe de la Varșovia că Rusia a provocat intenționat...
bile de la loto
4
REZULTATE LOTO Duminică, 14 septembrie 2025: Trageri speciale duble cu premii...
femeie cu o umbrela
5
HARTA Avertizare de vreme rea. Cod galben de furtuni și vânt puternic în mai multe zone...
Numit "trădător" în țara sa, Novak Djokovic le-a spus "ADIO" sârbilor. Cum a fost primit în Grecia
Digi Sport
Numit "trădător" în țara sa, Novak Djokovic le-a spus "ADIO" sârbilor. Cum a fost primit în Grecia
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ambasada Rusiei la București
Rusia ironizează România în cazul dronei: „A descoperit un alt OZN"...
persoana care verifica bonul de cumparaturi
Românii cu venituri mici vor primi bani pentru alimente. Când vor fi...
tineri traverseaza strada in bucuresti
Rata şomajului în trimestrul II din 2025 a fost de 6%. Aproape un...
A Bulgarian air force MiG-29 flies through the sky at 3rd Air Base, Bulgaria, Sept. 12, 2024. Bulgaria is on track to enable 3rd Air Base to host thei
Nepregătiți pentru a asigura securitatea frontierei estice a NATO...
Ultimele știri
Propuneri neoficiale pentru rezolvarea impasului în care se află Eurovision, din cauza Israelului
Grâu pentru autoturisme. Rusia revine la troc pentru a ocoli sancţiunile occidentale
Internetul oferit de Elon Musk Ucrainei a picat pe toată linia frontului. Cât timp nu au fost disponibile serviciile Starlink
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Handbal, DELO EHF Champions League - CSM Bucuresti - Team Esbjer
Primăria Capitalei nu poate identifica șoferii care nu plătesc tariful de parcare. Gaură în buget de peste 700 de milioane de lei
avion
Emoții pentru pasagerii unui avion care a atins pista violent, la aterizare
jandarmeria română
O femeie din Tulcea a fost lovită în față de o vecină. Motivul bizar de la care a pornit conflictul
Trump Hosts Netanyahu of Israel for Dinner
Donald Trump, reacție pe Truth Social la amenda dată de Bruxelles gigantului Google. Cu ce amenință președintele SUA
Kęstutis Budrys
Lituania acuză Rusia de bruiaj GPS, după incidentul cu avionul Ursulei von der Leyen deasupra Bulgariei
Partenerii noștri
Pe Roz
Irina Columbeanu, pe urmele mamei sale. Grațioasă și sigură pe ea, a defilat ca model la Cluj și a savurat...
Cancan
Andra și Cătălin Măruță plătesc o garsonieră pentru școala copiilor! De necrezut cât dau anual pentru Eva și...
Fanatik.ro
Tzancă Uraganu a fentat ANAF de milioane de euro. Cum au ajuns banii făcuți pe YouTube într-o firmă din...
editiadedimineata.ro
O teoria a lui Stephen Hawking a fost în sfârșit confirmată
Fanatik.ro
Ce avere are, de fapt, George Ţucudean. Fostul fotbalist devenit milionar vrea să construiască un castel...
Adevărul
Pericolul nebănuit care îi paște pe românii care își fac vacanța în Grecia. „Știu pe cineva care a murit din...
Playtech
Ce evită bucătarii celebri să comande la restaurante. Este mereu acelaşi preparat
Digi FM
Se filma la volan, în timp ce cânta o piesă a lui Britney Spears, dar a prins momentul când s-a răsturnat cu...
Digi Sport
Mirel Rădoi a părăsit stadionul la o oră de la finalul partidei, după ce i-a fost acordat primul ajutor în...
Pro FM
"Am luat bătaie cu mătura la prima oră". Lidia Buble, agresată în București, în timp ce făcea un gest frumos...
Film Now
"Severance", "The Pitt" și "Adolescence", marile favorite la premiile Emmy 2025. Cursa la categoria dramă...
Adevarul
Schengen după șase luni: Ce s-a schimbat în transporturile din România
Newsweek
Ministrul muncii vrea schimbări la pensie pentru 2.300.000 pensionari. Ce rol vor juca băncile?
Digi FM
Operație ca într-un film SF. Un dinte i-a fost implantat în ochi și și-a recuperat vederea după 20 de ani de...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Owen Cooper, puștiul-fenomen din „Adolescence”, cel mai tânăr câștigător al unui premiu Emmy: „Nu mă așteptam...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea