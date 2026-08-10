Șapte persoane au fost arestate preventiv pentru atacul asupra unei ambulanțe din județul Cluj

Șase bărbați și o femeie au fost arestați preventiv pentru atacul asupra unei ambulanțe, într-o comună din Cluj. Femeia este singura acuzată de lovire. Procurorii cred că ea a aruncat piatra care a trecut prin geamul mașinii și a provocat rănirea șoferului. Suspecții au năvălit cu bâte, topoare și pietre asupra autospecialei, care preluase un pacient și se îndrepta cu acesta spre spital. Au crezut într-o informație falsă, apărută pe TikTok și care invoca mitul ambulanței care fură copii.

„În urma activităţilor investigativ-operative desfăşurate de poliţiştii din cadrul Secţiei 5 Poliţie Rurală Dej, au fost identificate persoanele implicate în eveniment, respectiv 7 persoane, cu vârste cuprinse între 18 şi 44 de ani, din comuna Recea-Cristur”, anunţă luni dimineaţă IPJ Cluj.

În data de 10 august, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Dej a admis propunerea formulată de procurorul de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Dej şi a dispus măsura arestării preventive, pentru 30 de zile, faţă de cele 7 persoane, cercetate pentru săvârşirea infracţiunilor de tulburarea ordinii şi liniştii publice şi lovire sau alte violenţe.

Ambulanța, în care se afla și un pacient, a fost atacată de mai mulți indivizi, în comuna Recea Cristur. Ei ar fi fost alertați de un videoclip devenit viral pe TikTok. În filmare era lansat zvonul că o presupusă „ambulanță neagră” ar circula prin zonă pentru a răpi copii.

Echipajul de pe ambulanță se îndrepta spre urgență, iar, pe drum, a oprit să întrebe localnicii despre adresa pacientului. A fost primul moment în care personalul ambulanței a început să-și pună întrebări, după ce oamenii au fugit, au strigat și au început să filmeze.

Ambulanța a ajuns la adresa pacientului, l-a preluat și a pornit spre spital. La întoarcere, însă, echipajul a fost atacat. Două mașini i-ar fi blocat drumul, iar agresorii au aruncat cu pietre și au lovit ambulanța cu topoare.

Editor : A.C.