Sărbătoare cu cruce roșie pe 1 septembrie. Cine este sfântul care a pus bazele calendarului creștin

În fiecare an, la 1 septembrie, biserica îl prăznuiește pe Sfântul Dionisie Exiguul, unul dintre cei mai importanți cărturari creștini originari din Dobrogea. Călugăr, teolog, traducător și cronolog de excepție, acesta a rămas în istorie prin contribuția sa esențială la numărarea anilor de la Nașterea lui Iisus Hristos, punând bazele sistemului cronologic creștin folosit ulterior în lumea occidentală.

Data de 1 septembrie are o semnificație aparte, marcând începutul unui nou an liturgic și deschiderea unui nou ciclu de sărbători și rânduieli religioase.

Cine a fost Sfântul Dionisie Exiguul

Potrivit scrierilor vechi, Sfântul Dionisie Exiguul, cunoscut și sub numele de Dionisie Smeritul sau Dionisie cel Mic, s-a născut în jurul anului 465, în Scythia Minor, teritoriul Dobrogei de astăzi. Format în mediul monahal dobrogean, acesta a dobândit încă din tinerețe o solidă pregătire teologică și intelectuală, care avea să-i deschidă drumul către marile centre ale creștinătății.

După anii petrecuți în Orient, Dionisie a ajuns la Constantinopol, iar în jurul anului 496 s-a stabilit la Roma, unde și-a desfășurat cea mai importantă parte a activității sale. Aici s-a remarcat prin erudiția sa și s-a ocupat de traducerea și organizarea unor importante documente și scrieri ale bisericii.

Cunoscător al limbilor greacă și latină, Dionisie a tradus în limba latină opere ale Sfinților Părinți, canoane ale sinoadelor și numeroase texte teologice. Prin munca sa, scrieri importante ale tradiției creștine răsăritene au putut circula și în Occident, contribuind la apropierea celor două mari spații culturale ale creștinătății.

Călugărul care a pus bazele erei creștine

Pe lângă activitatea sa de traducător și cărturar, Dionisie Exiguul s-a preocupat de una dintre problemele importante ale bisericii din vremea sa: stabilirea datei Paștelui. Pentru aceasta, era nevoie de cunoștințe de teologie, cronologie și astronomie, iar studiul ciclurilor calendaristice l-a condus spre o preocupare cu o importanță mult mai mare decât calcularea sărbătorilor.

În anul 525, Dionisie Exiguul a propus ca anii să nu mai fie numărați după Era lui Dioclețian, sistem folosit la acea vreme în unele calcule bisericești, ci să fie raportați la Nașterea lui Iisus Hristos. Astfel a luat naștere sistemul cunoscut ulterior sub denumirea de Anno Domini („Anul Domnului”).

Noua cronologie nu s-a impus imediat, ci a fost preluată treptat în lumea creștină occidentală. În secolele următoare, sistemul avea să se răspândească în Europa, iar numărarea anilor de la Hristos să devină una dintre principalele forme de organizare a timpului istoric.

De ce este considerat „părintele erei creștine”

Importanța lui Dionisie Exiguul nu constă doar în faptul că a propus un nou mod de numerotare a anilor, ci și în impactul pe care această idee l-a avut asupra cronologiei europene. Prin raportarea timpului la Nașterea lui Hristos, Dionisie a contribuit la formarea unei cronologii în care istoria era organizată în jurul celui mai important reper al credinței creștine.

Totuși, calculele sale nu corespund în totalitate datelor stabilite de istoricii moderni. Cercetările ulterioare indică faptul că Iisus s-ar fi putut naște cu câțiva ani înainte de momentul stabilit de Dionisie. Diferența este explicată, printre altele, prin limitele informațiilor și ale metodelor de calcul disponibile în secolul al VI-lea.

Un alt aspect important este că în sistemul lui Dionisie nu exista anul zero. Anul 1 î.Hr. era urmat direct de anul 1 d.Hr., ceea ce trebuie avut în vedere atunci când sunt făcute calcule cronologice între cele două ere.

Chiar dacă datarea propusă de el nu a fost exactă, ideea lui Dionisie Exiguul a avut o influență istorică uriașă. Sistemul său a fost preluat și răspândit de cărturarii medievali, devenind, în timp, baza cronologiei occidentale pe care o folosim și astăzi.

De ce este sărbătorit Sfântul Dionisie Exiguul pe 1 septembrie

În calendarul ortodox, 1 septembrie marchează începutul unui nou an bisericesc, zi cunoscută și sub denumirea de Indiction. Data are o semnificație aparte în tradiția creștină, fiind asociată cu începutul unei noi perioade liturgice și cu un moment important din activitatea publică a Mântuitorului.

Potrivit tradiției, în această zi este amintit momentul în care Iisus Hristos a intrat în sinagoga din Nazaret, după întoarcerea în Galileea, și a citit din profetul Isaia, vestind astfel începutul misiunii Sale.

Tot la 1 septembrie este prăznuit și Sfântul Dionisie Exiguul. Originar din Scythia Minor, Dobrogea de astăzi, călugărul a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română în anul 2008, iar data de 1 septembrie a fost stabilită drept ziua sa de prăznuire.

Sfântul Dionisie Exiguul 2026: Ce tradiții se respectă de 1 septembrie

În tradiția ortodoxă, 1 septembrie este o zi dedicată rugăciunii, mulțumirii și binecuvântării noului an bisericesc. Credincioșii participă la slujbele oficiate în această zi și se roagă pentru sănătate, pace, înțelegere și un an cu binecuvântare.

Spre deosebire de marile sărbători din calendar, precum Crăciunul, Paștele sau Sfântul Andrei, ziua de 1 septembrie nu este însoțită de un număr mare de obiceiuri populare specifice. Importanța ei este, în primul rând, una liturgică, fiind momentul în care începe un nou ciclu al anului crestin.

Totodată, 1 septembrie este legat în tradiția creștină de rugăciunea pentru creație și pentru protejarea mediului. Credincioșii sunt îndemnați să privească începutul noului an ca pe un prilej de recunoștință pentru darurile primite și de responsabilitate față de natură.

Editor : M.C.