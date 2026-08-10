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Sărbătoare importantă pe 11 august: Mare pelerinaj pentru primul sfânt canonizat în România. Ce moaște vor fi expuse spre închinare

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Pelerinaj Sfântul Ierarh Nifon. Inquam photos George Calin
Pelerinaj Sfântul Ierarh Nifon. Inquam photos George Calin
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Din articol
Cine a fost Sfântul Ierarh Nifon Zeci de mii de pelerini sunt așteptați la Târgoviște Programul de luni, 10 august. Peste 4.000 de tineri vor participa la pelerinaj Ceremoniile programate marți, 11 august

Târgoviște va deveni, pe 10 și 11 august 2026, unul dintre principalele locuri de pelerinaj din țară, cu prilejul sărbătorii Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești. Zeci de mii de credincioși sunt așteptați la manifestările religioase organizate în cele două zile, iar anul acesta, alături de moaștele sfântului păstrate în Catedrala din oraș, vor fi expuse spre închinare și cele ale Sfintei Mucenițe Filofteia, aduse de la Curtea de Argeș.

Ceremoniile liturgice se vor desfășura sub coordonarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, în prezența unor ierarhi din țară și din străinătate.

Cine a fost Sfântul Ierarh Nifon

Sfântul Ierarh Nifon a fost una dintre personalitățile marcante ale vieții ortodoxe de la sfârșitul secolului al XV-lea și începutul secolului al XVI-lea. Născut în Peloponez (peninsulă din sudul Greciei), în jurul anului 1435, acesta a ales de tânăr viața monahală, iar parcursul său bisericesc l-a purtat ulterior la Muntele Athos, unde s-a remarcat prin pregătirea teologică și viața duhovnicească.

A devenit Mitropolit al Tesalonicului, iar apoi a ocupat, în două rânduri, scaunul de Patriarh Ecumenic al Constantinopolului. La începutul secolului al XVI-lea, a fost chemat în Țara Românească de domnitorul Radu cel Mare, devenind Mitropolit al țării. În această perioadă s-a implicat în reorganizarea vieții bisericești și în întărirea disciplinei clerului, fiind înființate eparhiile de la Râmnic și Buzău. Măsurile adoptate au contribuit la consolidarea organizării bisericii din Țara Românească.

Primul sfânt canonizat pe teritoriul României

Importanța Sfântului Ierarh Nifon în istoria religioasă românească este legată și de un moment de referință petrecut în anul 1517. Canonizarea sa solemnă a avut loc la Curtea de Argeș, în timpul domniei lui Neagoe Basarab, fiind considerată prima canonizare săvârșită pe teritoriul actual al României.

Dincolo de rolul său în organizarea bisericii, Sfântul Nifon a rămas în tradiția ortodoxă drept un ierarh care a apărat disciplina și principiile canonice inclusiv în raport cu autoritatea politică. Tocmai această atitudine, alături de activitatea pastorală și viața monahală, explică locul aparte pe care îl ocupă în istoria bisericească.

Zeci de mii de pelerini sunt așteptați la Târgoviște

Sfântul Ierarh Nifon este sărbătorit în fiecare an la 11 august și este ocrotitorul Arhiepiscopiei Târgoviștei. Moaștele sale sunt păstrate în Catedrala din municipiu, care devine, cu prilejul acestei zile, un important loc de pelerinaj.

Manifestările dedicate ierarhului reunesc zeci de mii de participanți, potrivit Arhiepiscopiei Târgoviștei. Pentru comunitatea ortodoxă, sărbătoarea reprezintă un moment de înnoire duhovnicească și de reafirmare a credinței, iar închinarea la sfintele moaște constituie unul dintre momentele centrale ale ceremoniilor religioase.

Moaștele Sfintei Mucenițe Filofteia vor fi aduse la Târgoviște

Unul dintre momentele importante ale sărbătorii din acest an va fi aducerea la Târgoviște a moaștelor Sfintei Mucenițe Filofteia de la Curtea de Argeș. Acestea vor fi expuse spre închinare alături de moaștele Sfântului Ierarh Nifon, păstrate în Catedrala din municipiu.

Evenimentul are loc cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, și a Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, potrivit informațiilor transmise de Arhiepiscopia Târgoviștei.

Programul de luni, 10 august. Peste 4.000 de tineri vor participa la pelerinaj

Ceremoniile vor începe luni, 10 august 2026, la ora 17:00, cu slujba Vecerniei, oficiată pe un podium special amenajat în apropierea Catedralei din oraș. Ulterior, peste 4.000 de tineri din eparhie vor participa la pelerinajul desfășurat prin centrul istoric al municipiului. Traseul va include opriri în fața Mănăstirii Stelea și la statuia Sfinților Martiri Brâncoveni, situată în fața Primăriei Târgoviște.

În aceeași zi, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon îi va premia pe elevii dâmbovițeni clasați pe primele locuri la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Religie și a Olimpiadei Naționale Interdisciplinare „Cultură și spiritualitate românească”, în anul școlar 2025-2026. Distincții vor primi și profesorii care i-au îndrumat.

Ceremoniile programate marți, 11 august

Programul celei de-a doua zile va începe marți, 11 august, la ora 7:00, cu Utrenia și Sfânta Liturghie, săvârșite pe podiumul amenajat în vecinătatea Catedralei. La finalul slujbelor vor fi recompensați elevii cu rezultate deosebite la etapa națională a olimpiadelor și concursurilor școlare din anul 2025-2026, alături de profesorii lor îndrumători. Vor primi recunoaștere și cei patru absolvenți care au obținut media generală 10 la examenul de bacalaureat, precum și tinerii campioni medaliați la diferite competiții internaționale.

Editor : C.S.

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