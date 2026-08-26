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Sărbătoare în calendarul ortodox: Doi sfinți importanți sunt cinstiți pe 26 august. Cui îi poți spune „La mulți ani”

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Sfinții Mucenici Adrian și Natalia 2026. Foto Getty Images
Sfinții Mucenici Adrian și Natalia 2026. Foto Getty Images
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Din articol
Cine au fost Sfinții Mucenici Adrian și Natalia Sfinții Adrian și Natalia 2026: Cum sunt cinstiți pe 26 august Cine își serbează onomastica pe 26 august Rugăciune închinată Sfinților Adrian și Natalia

Pe 26 august, creștinii ortodocși îi prăznuiesc pe Sfinții Mucenici Adrian și Natalia, soți care au trăit într-o perioadă marcată de persecuții împotriva creștinilor. Cinstiți pentru curajul și statornicia lor, cei doi au rămas în tradiția bisericii drept exemple de credință, devotament și sprijin reciproc în fața suferinței.

Credincioșii se pot ruga Sfinților Adrian și Natalia, considerați ocrotitori ai familiei, pentru pace între soți, înțelegere și puterea de a depăși împreună încercările vieții.

Cine au fost Sfinții Mucenici Adrian și Natalia

Sfântul Mucenic Adrian

Sfântul Adrian a trăit în Nicomidia, cetate din provincia romană Bitinia, și a pătimit în timpul împăratului Maximian Galeriu, în perioada persecuțiilor îndreptate împotriva creștinilor. Potrivit tradiției, Adrian era un tânăr păgân și și ocupa o funcție în administrația imperială. Viața lui avea să se schimbe însă după ce a fost martor la suferințele unor creștini aduși înaintea autorităților.

Adrian a fost impresionat de tăria cu care creștinii își mărturiseau credința și refuzau să se lepede de Hristos, deși știau că îi așteptau chinuri cumplite și chiar moartea. Potrivit tradiției bisericești, după ce a vorbit cu ei, a înțeles că aceștia înfruntau suferința fără teamă, considerând-o o dovadă a statorniciei lor.

Impresionat de curajul lor, Adrian a făcut un gest neașteptat: și-a declarat public credința în Hristos. Pentru autoritățile romane, această mărturisire era suficientă pentru a-l transforma dintr-un om al Imperiului într-un condamnat. Adrian a fost arestat și întemnițat, urmând să fie supus chinurilor.

În timpul detenției, Adrian a fost vizitat și încurajat de soția sa, Natalia, care i-a rămas alături până la sfârșit. Supus unor chinuri cumplite, el nu s-a lepădat de Hristos și a murit ca martir. Pentru statornicia dovedită în fața suferinței, este cinstit de biserică în rândul mucenicilor.

Sfânta Muceniță Natalia

Natalia, soția lui Adrian, era, potrivit tradiției bisericești, creștină înainte ca acesta să-și mărturisească public credința. Deși cunoștea pericolele la care erau expuși cei care credeau în Hristos, ea își păstrase până atunci convingerile în taină, din cauza persecuțiilor din acea perioadă.

După arestarea soțului său, Natalia l-a vizitat în închisoare și l-a îndemnat să rămână statornic în fața chinurilor. Prin sprijinul oferit, ea nu este prezentată doar ca soția unui martir, ci și ca o mărturisitoare care i-a împărtășit credința și i-a fost alături în încercările dinaintea morții.

În timpul chinurilor la care a fost supus Adrian, Natalia i-a rămas alături și l-a întărit sufletește. Potrivit tradiției bisericești, ea i-a încurajat atât pe soțul său, cât și pe ceilalți creștini întemnițați să nu se lepede de Hristos.

După moartea lui Adrian, trupurile mucenicilor au fost duse în apropierea Bizanțului. Natalia a ajuns ulterior în acel loc și s-a rugat la mormântul soțului său, unde și-a aflat sfârșitul. Deși nu a fost ucisă în timpul persecuțiilor, biserica o cinstește ca muceniță pentru suferințele îndurate și pentru sprijinul acordat celor condamnați pentru credința lor, pomenind-o împreună cu Adrian la 26 august.

Un cuplu devenit simbol al credinței și al devotamentului

Sfinții Adrian și Natalia au rămas în tradiția creștină atât prin martiriul lui Adrian, cât și prin sprijinul pe care cei doi și l-au oferit într-un moment de grea încercare. Cei doi sunt pomeniți împreună de biserica ortodoxă la 26 august, iar exemplul lor este asociat cu iubirea dintre soți, devotamentul și statornicia în fața suferinței. Pentru credincioși, povestea Sfinților Adrian și Natalia reprezintă o mărturie despre puterea legăturii întemeiate pe valori spirituale comune.

Sfinții Adrian și Natalia 2026: Cum sunt cinstiți pe 26 august

Sărbătoarea nu este legată, în tradiția populară românească, de obiceiuri specifice larg răspândite, însă credincioșii îi pot cinsti prin participarea la slujbele bisericești și prin rugăciune. Pentru că cei doi sfinți sunt considerați exemple de devotament, sprijin reciproc și statornicie, rugăciunile adresate lor sunt asociate îndeosebi cu pacea și înțelegerea în familie. Povestea lor este evocată drept model al legăturii dintre soți întemeiate pe credință și al solidarității în fața încercărilor.

Aprinderea lumânărilor și săvârșirea faptelor de milostenie pot însoți această zi, la fel ca în cazul altor sărbători religioase. Aceste gesturi reprezintă forme obișnuite prin care credincioșii își exprimă evlavia și grija față de cei aflați în nevoie. Totodată, îndemnul la evitarea conflictelor și la păstrarea armoniei Reflectă conduita creștină recomandată și astăzi, ca în fiecare zi. Cinstirea Sfinților Adrian și Natalia poate deveni astfel un prilej de rugăciune, apropiere sufletească și reflecție asupra relațiilor de familie.

Cine își serbează onomastica pe 26 august

Persoanele care poartă numele Adrian și Natalia își sărbătoresc onomastica la 26 august. Urările pot fi adresate și celor care poartă variante sau forme familiare ale acestor prenume, precum Adriana, Adi, Natașa, Nata ori Naty.

Semnificația numelor Adrian și Natalia

Adrian provine din numele latin „Hadrianus”, care însemna inițial „originar din Hadria” sau „cel din Hadria”, un vechi oraș din Italia. De-a lungul timpului, numele a ajuns să fie asociat simbolic cu curajul, puterea, hotărârea și statornicia.

Natalia provine din latinescul „Natalis”, cu sensul de „naștere”, „zi de naștere” sau „legat de naștere”. În tradiția creștină, numele este asociat și cu Nașterea Domnului, căpătând astfel conotații precum viață, renaștere, speranță și lumină.

Rugăciune închinată Sfinților Adrian și Natalia

„O, sfinţită pereche, Sfinţilor Mucenici Adrian şi Natalia, fericiţilor soţi şi vitejilor pătimitori! Auziţi-ne pe noi, care ne rugăm vouă cu lacrimi, şi trimiteţi asupra noastră toate cele de trebuinţă sufletelor şi trupurilor noastre, şi rugaţi-L pe Hristos Dumnezeu să ne miluiască şi să facă cu noi după îndurările Sale, ca să nu pierim în păcatele noastre. Aşa, Sfinţilor Mucenici, primiţi glasul rugăciunii noastre și izbăviţi-ne cu mijlocirile voastre de foamete, de molimă, de cutremur, de potop, de foc, de grindină, de sabie, de năvălirea celor de alt neam şi de războiul cel dintre noi, de moartea năprasnică şi de toate nevoile, necazurile şi bolile, ca pururea, fiind întăriţi cu rugăciunile voastre, să preaslăvim pe Domnul nostru Iisus Hristos, Căruia se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, dimpreună şi Celui Fără de început al Său Părinte şi Preasfântului Duh, în vecii vecilor. Amin.”

Editor : M.C.

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