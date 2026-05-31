Sărbătoarea de Rusalii 2026: Cele mai importante tradiții și obiceiuri explicate de preot. Rânduiala specială oficiată doar pe 31 mai

Rusaliile, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății, comemorează Pogorârea Sfântului Duh asupra Sfinților Apostoli și sunt celebrate la 50 de zile după Paște. În 2026, praznicul este marcat pe 31 mai, moment care încheie perioada pascală și amintește de unul dintre evenimentele fundamentale pentru formarea și dezvoltarea bisericii creștine. Cunoscută în tradiția ortodoxă și sub denumirea de Cincizecime, această sărbătoare se numără printre cele 12 praznice împărătești și ocupă un loc deosebit în calendarul liturgic.

În ajunul Rusaliilor, pe 30 mai, credincioșii ortodocși marchează Moșii de vară, cunoscuți în tradiția populară și sub denumirea de „Sâmbăta morților”. Această zi este dedicată pomenirii celor trecuți la cele veșnice, fiind un prilej de rugăciune și reculegere pentru sufletele celor adormiți, precum și de împlinire a actelor de milostenie și a tradițiilor specifice comemorării morților.

De unde provine denumirea de Rusalii

Originea denumirii „Rusalii” este legată de termenul latin „Rosalia”, folosit în Antichitate pentru a desemna o sărbătoare dedicată florilor, în special trandafirilor. În cadrul acestor ceremonii, specifice lumii romane, erau organizate ritualuri de comemorare a celor decedați, iar mormintele erau împodobite cu flori ca simbol al respectului și al aducerii aminte.

Odată cu răspândirea creștinismului, termenul a fost preluat și adaptat în limbajul popular, transformându-se treptat în forma cunoscută astăzi. Deși și-a păstrat rădăcina lingvistică, sensul său a cunoscut o schimbare profundă, fiind asociat nu cu vechile practici romane, ci cu unul dintre cele mai importante evenimente din tradiția creștină.

În prezent, numele de Rusalii desemnează sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh asupra Sfinților Apostoli, moment considerat actul de naștere al bisericii creștine. Astfel, o denumire provenită din cultura romană a dobândit, de-a lungul secolelor, o semnificație spirituală profundă în calendarul creștin.

Sărbătoarea de Rusalii 2026: Cele mai importante tradiții și obiceiuri

„În timpul marilor sărbători și al zilelor dedicate cinstirii sfinților, biserica îi îndeamnă pe credincioși să lase, pe cât posibil, grijile de zi cu zi și să acorde mai multă atenție sufletului. Sunt momente de reflecție și de apropiere de Dumnezeu, care oferă fiecăruia ocazia de a redescoperi valorile esențiale ale vieții.

Aceste zile nu reprezintă doar repere în calendarul bisericesc, ci și invitații la introspecție, rugăciune și conștientizarea faptului că dimensiunea spirituală a existenței depășește preocupările trecătoare ale lumii materiale.

De aceea, este recomandat ca, în astfel de momente, credincioșii să participe la slujbele religioase, să se împărtășească și să își întărească legătura cu Dumnezeu. Nu este vorba despre o obligație, ci despre o oportunitate de a găsi liniște sufletească, de a se desprinde pentru o vreme de ritmul alert al vieții cotidiene și de a se concentra asupra relației cu divinitatea.

Printre cele mai cunoscute tradiții asociate Rusaliilor se numără sfințirea ramurilor de tei, nuc sau stejar. Credincioșii le duc la biserică în ziua praznicului pentru a fi binecuvântate în cadrul slujbei, după care le păstrează în locuințe, lângă icoane ori la intrarea în casă. În tradiția populară, aceste ramuri sunt considerate simboluri ale ocrotirii divine, fiind asociate cu protecția familiei, armonia căminului și prosperitatea gospodăriei.”, a explicat pentru Digi24.ro Marius Oblu, preot la biserica Iancu Vechi-Mătăsari din București

Rânduiala specială a slujbei de Rusalii

„Unul dintre momentele liturgice specifice acestei sărbători este slujba cunoscută sub numele de „Vecernia plecării genunchilor”, oficiată imediat după Sfânta Liturghie și întâlnită exclusiv în ziua Rusaliilor. Rânduiala are o puternică încărcătură spirituală și ocupă un loc aparte în tradiția ortodoxă. În cadrul acestei slujbe sunt rostite șase rugăciuni speciale, care simbolizează lucrarea și darurile Duhului Sfânt. Prin intermediul acestora, credincioșii cer iertarea păcatelor, întărire sufletească și revărsarea harului dumnezeiesc asupra lor, a familiilor lor și a întregii lumi.

Un element distinctiv al acestei rânduieli îl reprezintă îngenuncherea. De regulă, în zilele de duminică, dedicate bucuriei Învierii, acest gest nu este practicat în cultul ortodox. La Rusalii însă, plecarea genunchilor capătă o semnificație aparte, exprimând smerenia, pocăința și deschiderea credincioșilor către lucrarea Duhului Sfânt. În timpul rugăciunilor, atât clericii, cât și cei prezenți în biserică îngenunchează.

De asemenea, o parte dintre rugăciunile rostite în cadrul acestei rânduieli sunt dedicate celor trecuți la cele veșnice, fiind înălțate cereri pentru odihna sufletelor lor. Prezența acestui moment de pomenire nu este întâmplătoare, având în vedere că Moșii de vară sunt celebrați în ajunul Rusaliilor. Succesiunea celor două evenimente evidențiază legătura profundă dintre lucrarea Duhului Sfânt și comuniunea bisericii, care îi cuprinde deopotrivă pe cei vii și pe cei adormiți în credință.

Această dimensiune comemorativă se reflectă și în numeroase obiceiuri păstrate în tradiția populară. În multe regiuni ale țării, credincioșii merg la cimitire pentru a aprinde lumânări și a aduce un omagiu celor dispăruți. Totodată, sunt oferite de pomană alimente specifice, precum colaci, fructe sau vin, gesturi care simbolizează respectul față de înaintași și păstrarea legăturii spirituale dintre generații. Aceste practici, transmise de-a lungul timpului, ocupă un loc important în cultura românească și continuă să fie respectate în numeroase comunități. ”, a mai adăugat sursa Digi24.ro

Superstiții și credințe populare legate de Rusalii

Pe lângă semnificația religioasă, Rusaliile sunt însoțite de numeroase credințe și superstiții păstrate în folclorul românesc, mai ales în comunitățile rurale unde tradițiile străvechi continuă să fie respectate.

În imaginarul popular, această perioadă este considerată una aparte, aflată la granița dintre lumea văzută și cea nevăzută. Potrivit credințelor transmise din generație în generație, în aceste zile își fac simțită prezența ielele, personaje mitologice asociate cu forțe misterioase, despre care se spune că pot aduce tulburare și neliniște celor care le ies în cale. Din acest motiv, în trecut oamenii evitau să călătorească singuri prin locuri izolate și preferau să petreacă aceste zile în liniște și cumpătare.

Tradiția populară vorbește și despre o serie de restricții legate de muncile gospodărești. În multe zone ale țării se crede că, în zilele de Rusalii, nu este bine să se spele rufe, să se coasă, să se măture ori să se desfășoare activități agricole, pentru a evita atragerea necazurilor și pentru a păstra armonia în gospodărie.

De asemenea, bătrânii spuneau că certurile, vorbele aspre și stările de mânie trebuie evitate în această perioadă. Din acest motiv, Rusaliile erau privite ca un timp al împăcării, al cumpătării și al respectului față de cei din jur, valori considerate esențiale pentru menținerea armoniei în comunitate.

