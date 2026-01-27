Şapte persoane au murit, marţi, într-un accident în judeţul Timiş. Un microbuz care venea din Grecia și se deplasa spre Franța, având la bord zece persoane, a intrat într-o depășire, pe DN6 - E70, aproape de localitatea Lugojelul, la intrarea pe centura Lugoj, iar la încercarea de a reintra pe banda sa a acroșat o cisternă, apoi a fost proiectat pe sensul opus, unde s-a ciocnit de un TIR. Șoferul microbuzului se numără printre morți. Trei oameni sunt răniți, unul în stare foarte gravă, și au fost duși la spitalul din Lugoj. Raed Arafat a declarat că elicopterele SMURD n-au putut interveni din cauza vremii.

ACTUALIZARE 15:12 Raed Arafat a declarat, în direct la Digi24, că numărul morților în urma accidentului de pe DN6 a ajuns la 7.

În microbuzul care venea din Grecia şi se îndrepta spre Franţa au fost 10 oameni, deşi acesta avea capacitate de 8+1 locuri.

După ce echipajele medicale au transportat la spital 3 supravieţuitorii şi cel de-al patrulea, cu răni uşoare, a mers la spital.

Microbuzul implicat în accidentul din Timiş transporta cetăţeni greci şi se deplasa din Grecia spre Franţa.

ACTUALIZARE 14:28 Microbuzul care venea dinspre Caransebeș și mergea înspre Lugoj, în care se aflau 10 persoane, a intrat în depășire și mai apoi a încercat să pătrundă înapoi pe banda sa, dar a acroșat o cisternă care circula regulamentar. Mai apoi, microbuzul a fost proiectat pe sensul obuz de mers unde s-a ciocnit cu un TIR. Microbuzul efectua o cursă Grecia - Franța.

Potrivit lui Raed Arafat, dintre cei răniți, unul este în stare mai gravă, intubat și ventilat. Ceilalți doi răniți sunt conștienți, au traumatisme.

„Accidentul, după cum cunoașteți, a implicat mai multe vehicule, una dintre ele cisternă, care era încărcată cu alcool, dar din fericire fără scurgeri, fără probleme deosebite din acest punct de vedere însă, rezultatul, din păcate este tragic, cu șase decedați”, a declarat șeful Departamentului pentru Situații de Urgență în direct la Digi24.

„Au fost solicitate și era intenția să se trimită elicopterele și de la Arad și de la Caransebeș, însă condițiile meteo nu au permis acest lucru”, a mai explicat Arafat.

ACTUALIZARE 14:17: Poliţiştii din Timiş au precizat că primele verificări de la faţa locului arată că un bărbat a condus un microbuz dinspre municipiul Caransebeş înspre Lugoj, iar la un moment dat ar fi intrat într-o depăşire.

„În încercarea de a reveni pe banda sa a acroşat o cisternă şi ulterior a intrat în coliziune cu un TIR, care se deplasa din sensul opus de circulaţie”, au precizat poliţiştii.

În urma impactului, au rezultat 6 persoane decedate (şoferul microbuzului şi 5 pasageri ai acestuia), precum şi 3 persoane rănite, pasagere în microbuz.

ACTUALIZARE 14:15 „Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul este oprit pe DN 6 Lugoj – Caransebeş, în zona localităţii Gavojdia, judeţul Timiş, din cauza unui accident în care au fost implicate patru autovehicule”, anunţă Centrul Infotrafic.

Instituţia precizează că este în desfăşurare intervenţia medicală şi cercetarea la locul producerii accidentului.

Circulaţia se desfăşoară deviat pe ruta DN 6 – Jupa – Caransebeş – DN 58 – DN 58A - Lugoj.

„În jurul orei 13:05 am fost solicitaţi să intervenim la un accident rutier pe E70 în apropierea localităţii Lugojel. La faţa locului s-au deplasat de urgenţă o autospecială de primă intervenţie şi comandă, o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere, două echipaje SMURD şi un ATPVM (Autospecială de Transport Personal şi Victime Multiple)”, anunţă, marţi, ISU Timiş.

Potrivit instituţiei citate în accident sunt implicate un autotren, o autocisternă, un microbuz de transport persoane (8+1) şi un autoturism.

„Din primele date, până în acest moment, au fost identificate 6 persoane decedate la faţa locului. Totodată, altor 2 persoane li se asigură îngrijiri medicale şi vor fi transportate la spital”, au mai transmis pompierii.

Numărul total al victimelor implicate în accident este în curs de stabilire.

