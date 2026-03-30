Şase răniți în Cluj, într-un accident în care au fost implicate două camioane şi un autoturism. A fost chemat un elicopter SMURD

Foto: ISU Cluj

Şase persoane au fost rănite, luni dimineaţă, într-un accident produs în zona localităţii Sânpaul, judeţul Cluj. În accident au fost fiind implicate două camioane şi un autoturism. Cinci dintre victime au rămas încarcerate și sunt în stare gravă. Un elicopter SMURD a fost chemat la locul incidentului, iar traficul rutier pe DN 1F este oprit pe ambele sensuri.

„Pompierii lucrează pentru descarcerarea a cinci bărbaţi, care sunt, din primele date, inconştienţi. În momentele următoare va ateriza şi elicopterul”, potrivit ISU Cluj.

În urma impactului, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri de circulaţie. Conform primelor informaţii, şase persoane au fost rănite, spun polițiștii din Cluj.

La locul accidentului intervin patru autospeciale cu modul de descarcerare, două ambulanţe SMURD şi două echipaje SAJ. Totodată, este aşteptat să aterizeze elicopterul SMURD de la Punctul Aeromedical Jibou.

Editor : M.B.

