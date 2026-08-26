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Scandal cu focuri de armă în Tulcea. Un primar a scos pistolul și a tras de două ori: „Nu aveam cu cine să mă înțeleg”

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girofar al unei masini de politie
Foto cu caracter ilustrativ: Shutterstock
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Primarul comunei Smârdan din județul Tulcea, Vasile Mărculescu, este implicat într-un dosar penal pentru distrugere, uz de armă fără drept și amenințare, după un conflict izbucnit marți seara. Acesta a declarat pentru Agerpres că a tras un foc de avertisment în aer și un altul spre roțile unei mașini, susținând că a încercat astfel să se apere după ce șoferul autoturismului ar fi intrat de două ori în mașina sa. Vasile Mărculescu afirmă că deține legal pistolul.

Potrivit primarului, aflat la al cincilea mandat, acesta ar fi folosit arma cu scopul de a se apăra, marţi seara, în urma unui conflict izbucnit după ce familia sa a încercat să vândă un utilaj second-hand de la ferma pe care o deţine în comuna Smârdan unui cetăţean din judeţul Hunedoara, prin intermediul unei persoane din judeţul Galaţi. Cei doi nu s-ar fi înţeles însă.

„Băiatul din Galaţi a plecat, dar persoanele din Hunedoara nu. Au început să vorbească pe un ton foarte urât. S-a aplecat la un moment dat să ia ceva din maşină şi cu o mătură, ca să mă apăr, i-am dat cu ea peste mână. Cu un băţ de mătură, nu cu un drug de fier. A intrat în maşină, a plecat în trombă şi cu viteză a intrat de două ori în maşina mea. El căuta să intre în mine. I-am spus să înceteze, dar nu aveam cu cine să mă înţeleg şi atunci am tras un foc de avertisment în sus şi unul în roţile maşinii. Atunci, a plecat”, a declarat primarul Vasile Mărculescu.

Edilul spune că a sunat la 112 şi a cerut ajutorul poliţiştilor, iar agresorii au fost reţinuţi.

„Deţin pistolul legal. Este înregistrat”, a menţionat primarul Mărculescu.

Primarul comunei Smârdan, Vasile Mărculescu, a mai fost implicat, în anul 2023, într-un dosar penal, iar cazul a fost clasat, potrivit sursei citate.

Potrivit datelor furnizate de IPJ Tulcea, poliţiştii, sub îndrumarea procurorilor, au început cercetările într-un dosar întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de distrugere, uz de armă fără drept şi ameninţare.

Editor : Ș.A.

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