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Scandal în Constanța după un accident în care o fată de 6 ani a fost rănită. Şoferul a fugit de teamă să nu fie bătut

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masina de politie
Foto: Poliția Română
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Un scandal a avut loc în comuna Lumina, judeţul Constanţa, după un accident rutier în care o fetiţă de şase ani a fost rănită. Șoferul a fugit de teamă să fie bătut de familia victimei, dar a mers apoi la sediul poliţiei. Poliţiştii au intervenit pentru calmarea scandalului, iar un bărbat a devenit agresiv şi a refuzat să intre în maşina de Poliţie. Imaginile cu intervenţia au fost filmate de un membru din familia acestuia şi postate pe o reţea de socializare. În clipul video se observă cum mai mulţi poliţişti încearcă să îl bage pe bărbat în maşină, dar acesta se opune, iar o femeie strigă la echipajele de intervenţie să îl lase în pace şi acuză că acesta „a fost umplut de sânge”.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa au transmis, vineri, un punct de vedere în legătură cu imaginile apărute în spaţiul public privind intervenţia poliţiştilor în cadrul unui eveniment înregistrat în comuna Lumina.

Astfel, joi seară, poliţiştii din cadrul Poliţiei oraşului Năvodari au fost sesizaţi, prin 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Teiului din comuna Lumina, soldat cu rănirea unei fetiţe de şase ani, care era pieton, potrivit News.ro.

„În cauză, conducătorul autoturismului implicat a părăsit iniţial locul producerii accidentului, motivat de starea de temere generată de reacţia agresivă a anturajului minorului, care a devenit recalcitrant şi a încercat să îl agreseze fizic. La scurt timp după incident, şoferul s-a prezentat la sediul unităţii de poliţie pentru a declara evenimentul rutier. Acesta a fost testat cu aparatele din dotare, rezultatele indicând valori negative", au transmis reprezentanţii IPJ Constanţa.

Victima accidentului rutier a fost dusă la spital.

„În momentul în care efectivele de Poliţie şi jandarmi au intervenit la faţa locului pentru gestionarea situaţiei de urgenţă şi menţinerea ordinii publice, în zonă s-a strâns un număr mare de persoane. O parte dintre acestea au adoptat o conduită vehementă, violentă şi recalcitrantă, adresând injurii şi ameninţări la adresa forţelor de ordine şi refuzând în mod repetat să se supună somaţiilor legale de a înceta scandalul şi de a se îndepărta", a precizat sursa citată.

Poliţiştii au afirmat că un bărbat a devenit agresiv şi nu a vrut să intre în maşina de Poliţie.

„Întrucât un bărbat a devenit agresiv fizic şi s-a opus activ măsurilor legale impuse, acţionând cu o opoziţie violentă pentru a zădărnici intervenţia şi a împiedica introducerea în autospeciala de poliţie, forţele de ordine au fost nevoite să recurgă la utilizarea forţei fizice şi a materialelor iritant-lacrimogene din dotare, în strictă conformitate cu prevederile legale privind uzul mijloacelor de constrângere. Această intervenţie fermă a fost necesară pentru a restabili ordinea şi siguranţa publică, pentru aplanarea stării conflictuale şi protejarea integrităţii efectivelor angrenate", au explicat reprezentanţii IPJ Constanţa.

Poliţiştii au deschis dosar penal în acest caz.

„Pentru abaterile comise de la normele de convieţuire socială şi nerespectarea dispoziţiilor legale, persoanele care au instigat şi au întreţinut starea conflictuală au fost sancţionate contravenţional, iar în cauză sunt continuate cercetările în cadrul dosarului penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea organelor de poliţie", au declarat poliţiştii.

Intervenţia poliţiştilor a fost filmată de un membru al familiei bărbatului agresiv. În imaginile postate pe o reţea de socializare se observă cum mai mulţi poliţişti încearcă să îl bage pe bărbat în maşină, iar acesta se opune. De asemenea, o femeie strigă la echipajele de intervenţie să îl lase în pace pe bărbat şi acuză că acesta "a fost umplut de sânge".

Editor : M.B.

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