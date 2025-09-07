O șicanare în trafic a degenerat într-o altercație în plină stradă, chiar sub ochii celorlalți șoferi. Traficul pe DN39, la intrarea în Constanța, a fost blocat după ce mai multe persoane s-au luat la bătaie pe carosabil. Cei implicați au fugit înainte ca polițiștii să ajungă la fața locului, însă au fost identificați la scurt timp după producerea incidentului.

Scandalul izbucnit în trafic a paralizat circulația la intrarea în Constanța, pe DN39, în jurul orei 12:30. Potrivit primelor informații, totul a pornit de la o șicanare în trafic între doi șoferi.

La scurt timp, discuțiile aprinse au degenerat, iar cei doi s-au luat la bătaie în mijlocul drumului. Imaginile surprinse de participanții la trafic arată cum unul dintre șoferi, extrem de nervos, lovește cu pumnii, în timp ce mai multe persoane intervin în conflict.

Cearta s-a desfășurat chiar pe carosabil, blocând complet circulația. Șoferii aflați la fața locului au fost nevoiți să aștepte până când altercația s-a încheiat.

Martorii au sunat imediat la 112, iar polițiștii au ajuns în scurt timp în zonă. Însă, până la sosirea echipajelor, persoanele implicate au părăsit locul incidentului.

Polițiștii au identificat rapid atât participanții la conflict, cât și autoturismele conduse de aceștia în momentul producerii altercației.

