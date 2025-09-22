Scene de violență într-un bar din Călărași. Mai mulți bărbați, aflați în stare de ebrietate, au atacat doi agenți de poliție chemați să calmeze spiritele. Proprietarul localului a spart geamul autospecialei și a rănit un polițist.

Scandalul a izbucnit într-un bar din Călărași, după ce mai mulți clienți, băuți bine, au devenit recalcitranți atunci când li s-a cerut să dea muzica mai încet.

Poliția a intervenit de urgență, însă situația a degenerat rapid. Unul dintre agenți i-a atras atenția proprietarului că va fi sancționat, moment în care atât acesta, cât și ceilalți bărbați, au devenit violenți.

Cei doi polițiști aflați la fața locului au fost nevoiți să se retragă în autospecială și să ceară întăriri. Între timp, proprietarul barului a forțat geamul mașinii și l-a rănit pe unul dintre agenți.

În cele din urmă, indivizii au fost imobilizați și conduși la secția de poliție. Aceștia s-au ales cu dosare penale pentru ultraj.

