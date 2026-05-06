Actualul și fostul director al Gărzii Forestiere din București au intrat într-un scandal în care a intervenit și poliția. Fostul director a fost scos din clădire în cătușe.

Agenții au fost chemați de actualul director al instituției, care l-a reclamat pe Mirel Idorași că a luat mai multe chei din birouri și a refuzat să le înapoieze.

Mirel Idorași, care conduce acum Direcția de Control al instituției, a fost sancționat cu o amendă în valoare de 1.000 de lei pentru tulburarea liniștii și ordinii publice.

