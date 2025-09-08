Scandal la o sală de jocuri din Craiova: agent de pază bătut de trei bărbați. Agresorii au fost arestați

Un scandal izbucnit la o sală de jocuri din Craiova s-a încheiat violent, după ce agentul de pază a fost agresat fizic de trei indivizi. Bărbații, cu vârste cuprinse între 24 și 48 de ani, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, potrivit News.ro.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj au anunţat, luni, că poliţiştii au fost sesizaţi, la sfârşitul săptămânii trecute, cu privire la faptul că în incina unei săli de jocuri de noroc, situată pe bulevardul Oltenia, din Craiova, are loc un conflict între agentul de pază şi mai mulţi bărbaţi.

„La faţa locului s-au deplasat de urgenţă poliţiştii, în incinta locaţiei fiind găsit angajatul unei firme de pază, un bărbat în vârstă de 36 de ani, care le-a declarat faptul că ar fi fost agresat de alţi trei bărbaţi. Din cercetări s-a stabilit că în urma declanşării butonului de panică de către o angajată a societăţii, bărbatul de 36 de ani ar fi fost agresat fizic de un tânăr, de 24 de ani şi doi bărbaţi de 37 şi 48 de ani”, au afirmat reprezentanţii IPJ Dolj.

Cei trei agresori au fost reţinuţi pentru 24 de ore, luni, fiind prezentaţi instanţei de judecată care a decis arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.

