Scandal la sosirea lui Călin Georgescu la Monumentul Unirii: „Marş la Moscova! Vă păcăleşte şi vă manipulează”

Un scandal a izbucnit luni la Monumentul Unirii din Alba Iulia, unde Călin Georgescu, inculpat în două dosare penale, inclusiv pentru tentativă la lovitură de stat, s-a întâlnit cu sute de simpatizanţi. Un bărbat i-a strigat „Marş la Moscova! Vă păcăleşte şi vă manipulează”, fiind imediat îmbrâncit de susţinători. Escortat de bodyguarzi şi primit cu pâine şi sare, fostul candidat la prezidențiale a ajuns cu dificultate la scenă, unde a fost aclamat de participanți, înainte de a rosti un discurs amplu despre Marea Unire, condiţia României şi responsabilitate.

Călin Georgescu a ajuns luni dimineața la Alba Iulia, unde era așteptat de sute de oameni veniți din mai multe județe, unii cu steaguri, icoane și pancarte cu „Turul 2 înapoi”. Un bărbat i-a strigat „Marş la Moscova! Vă păcăleşte şi vă manipulează”, fiind imediat îmbrâncit de susţinători, care i-au cerut să plece.

Ulterior, escortat de bodyguarzi, Georgescu a înaintat cu dificultate prin mulțime până la scena amenajată la Monumentul Unirii, unde a fost întâmpinat cu pâine și sare. Cei prezenți au rostit împreună rugăciunea „Tatăl nostru”.

Organizatorii au cerut repetat mulțimii să nu se îmbulzească în jurul scenei și să lase liber accesul la Monument, pentru depunerea coroanei de flori. Din public s-au auzit replici precum „De ce ne certați?” și „Vorbiți frumos!”.

Tensiunile s-au calmat după intervenția bodyguarzilor, iar Călin Georgescu și-a continuat evenimentul, urcând pe scenă pentru a se adresa mulțimii. El a început prin a vorbi despre semnificația zilei de 1 Decembrie și despre mesajul Marii Uniri, potrivit News.ro.

„Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 ne spune limpede: dreptatea lui Dumnezeu se împlinește doar atunci când un popor își asumă lupta, demnitatea și sacrificiul. (…) Astăzi, 1 Decembrie 2025, nu simt bucurie ci durere. Sunt cutremurat să văd că oamenii așteaptă să bifeze o anumită zi. În fiecare zi trebuie să fie Ziua Națională. Sufletul și sufletul românesc nu sunt de vânzare”, a declarat el.

Georgescu a vorbit apoi despre religie, responsabilitate și condiția morală a României, criticând clasa politică.

„Astăzi România a ajuns la cel mai jos punct. Oamenii au devenit de două feluri. Oameni care au preț și oameni care au valoare. Astăzi, acum, e momentul ca fiecare dintre noi să decidă ce fel de viață și ce fel de Românie își dorește (…). Corabia România se scufundă, iar celor de azi nu le pasă. Celor de ieri le-a păsat, le-a păsat de patrie (…). Nu reforma politică salvează țara ci renașterea duhovnicească, familia creștină, iubirea de Hristos”, a mai spus el.

La un moment dat, Georgescu s-a adresat direct celor pe care îi consideră „dușmanii săi”.

„Mă adresez acum dușmanilor mei, cei care mă persecută și mă prigonesc și le mulțumesc, pentru că datorită lor am învățat că în această lume omul nu are niciun vrășmaș în afară de sine însuși”, a spus el.

Apoi a vorbit mulțimii prezente la Alba Iulia, făcând apel la „lupta interioară”. „Mă adresez acum vouă, români din țară și de pretutindeni, nădăjduiesc că sub această resemnare, mocnește în voi focul sacru al demnității strămoșești, putere pe care niciun sacrificiu, nicio suferință nu o poate stinge. Vă chem azi la cea mai mare luptă de până acum. Lupta cu dușmanii interiori, cu amorțeala morală care este singere treptată a conștiinței, cu frica care este mai mare decât libertatea, cu așteptarea salvatorului extern, care este cea mai jalnică, cea mai perfidă formă de sclavie, cu pasivitatea colectivă”, a continuat acesta.

Discursul s-a încheiat cu un apel la unitate. „Libertatea nu se trăiește în genunchi niciodată. Să ne ridicăm, să fim uniți, împreună, sus steagurile, sus inimile, trăiască România liberă”, a spus Călin Georgescu.

Evenimentul a fost promovat intens în ultimele săptămâni, inclusiv pe TikTok, iar lideri apropiați de Călin Georgescu au mobilizat susținători din țară pentru a ajunge la Alba Iulia. Transportul unei părți din participanți din București a fost asigurat cu autocar și microbuz, potrivit Alba24.ro.

Călin Georgescu este inculpat în două dosare penale, dintre care unul pentru tentativă la lovitură de stat. Potrivit anchetatorilor, acesta, alături de Horațiu Potra și zeci de mercenari, ar fi discutat un plan prin care proteste din 8 decembrie 2024 ar fi urmat să fie deturnate prin acțiuni violente, cu scopul de a schimba ordinea constituțională sau de a împiedica exercitarea puterii de stat.

