Live TV

Scandal la sosirea lui Călin Georgescu la Monumentul Unirii: „Marş la Moscova! Vă păcăleşte şi vă manipulează”

Data actualizării: Data publicării:
Călin Georgescu.
Călin Georgescu. Foto: Profimedia Images

Un scandal a izbucnit luni la Monumentul Unirii din Alba Iulia, unde Călin Georgescu, inculpat în două dosare penale, inclusiv pentru tentativă la lovitură de stat, s-a întâlnit cu sute de simpatizanţi. Un bărbat i-a strigat „Marş la Moscova! Vă păcăleşte şi vă manipulează”, fiind imediat îmbrâncit de susţinători. Escortat de bodyguarzi şi primit cu pâine şi sare, fostul candidat la prezidențiale a ajuns cu dificultate la scenă, unde a fost aclamat de participanți, înainte de a rosti un discurs amplu despre Marea Unire, condiţia României şi responsabilitate.

Călin Georgescu a ajuns luni dimineața la Alba Iulia, unde era așteptat de sute de oameni veniți din mai multe județe, unii cu steaguri, icoane și pancarte cu „Turul 2 înapoi”. Un bărbat i-a strigat „Marş la Moscova! Vă păcăleşte şi vă manipulează”, fiind imediat îmbrâncit de susţinători, care i-au cerut să plece.

Ulterior, escortat de bodyguarzi, Georgescu a înaintat cu dificultate prin mulțime până la scena amenajată la Monumentul Unirii, unde a fost întâmpinat cu pâine și sare. Cei prezenți au rostit împreună rugăciunea „Tatăl nostru”.

Organizatorii au cerut repetat mulțimii să nu se îmbulzească în jurul scenei și să lase liber accesul la Monument, pentru depunerea coroanei de flori. Din public s-au auzit replici precum „De ce ne certați?” și „Vorbiți frumos!”.

Tensiunile s-au calmat după intervenția bodyguarzilor, iar Călin Georgescu și-a continuat evenimentul, urcând pe scenă pentru a se adresa mulțimii. El a început prin a vorbi despre semnificația zilei de 1 Decembrie și despre mesajul Marii Uniri, potrivit News.ro.

@erikatoma @calin.georgescu.real #romania🇹🇩 ♬ sunet original - Erika Toma

„Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 ne spune limpede: dreptatea lui Dumnezeu se împlinește doar atunci când un popor își asumă lupta, demnitatea și sacrificiul. (…) Astăzi, 1 Decembrie 2025, nu simt bucurie ci durere. Sunt cutremurat să văd că oamenii așteaptă să bifeze o anumită zi. În fiecare zi trebuie să fie Ziua Națională. Sufletul și sufletul românesc nu sunt de vânzare”, a declarat el.

Georgescu a vorbit apoi despre religie, responsabilitate și condiția morală a României, criticând clasa politică.

„Astăzi România a ajuns la cel mai jos punct. Oamenii au devenit de două feluri. Oameni care au preț și oameni care au valoare. Astăzi, acum, e momentul ca fiecare dintre noi să decidă ce fel de viață și ce fel de Românie își dorește (…). Corabia România se scufundă, iar celor de azi nu le pasă. Celor de ieri le-a păsat, le-a păsat de patrie (…). Nu reforma politică salvează țara ci renașterea duhovnicească, familia creștină, iubirea de Hristos”, a mai spus el.

La un moment dat, Georgescu s-a adresat direct celor pe care îi consideră „dușmanii săi”.

„Mă adresez acum dușmanilor mei, cei care mă persecută și mă prigonesc și le mulțumesc, pentru că datorită lor am învățat că în această lume omul nu are niciun vrășmaș în afară de sine însuși”, a spus el.

Apoi a vorbit mulțimii prezente la Alba Iulia, făcând apel la „lupta interioară”. „Mă adresez acum vouă, români din țară și de pretutindeni, nădăjduiesc că sub această resemnare, mocnește în voi focul sacru al demnității strămoșești, putere pe care niciun sacrificiu, nicio suferință nu o poate stinge. Vă chem azi la cea mai mare luptă de până acum. Lupta cu dușmanii interiori, cu amorțeala morală care este singere treptată a conștiinței, cu frica care este mai mare decât libertatea, cu așteptarea salvatorului extern, care este cea mai jalnică, cea mai perfidă formă de sclavie, cu pasivitatea colectivă”, a continuat acesta.

Discursul s-a încheiat cu un apel la unitate. „Libertatea nu se trăiește în genunchi niciodată. Să ne ridicăm, să fim uniți, împreună, sus steagurile, sus inimile, trăiască România liberă”, a spus Călin Georgescu.

Evenimentul a fost promovat intens în ultimele săptămâni, inclusiv pe TikTok, iar lideri apropiați de Călin Georgescu au mobilizat susținători din țară pentru a ajunge la Alba Iulia. Transportul unei părți din participanți din București a fost asigurat cu autocar și microbuz, potrivit Alba24.ro.

Călin Georgescu este inculpat în două dosare penale, dintre care unul pentru tentativă la lovitură de stat. Potrivit anchetatorilor, acesta, alături de Horațiu Potra și zeci de mercenari, ar fi discutat un plan prin care proteste din 8 decembrie 2024 ar fi urmat să fie deturnate prin acțiuni violente, cu scopul de a schimba ordinea constituțională sau de a împiedica exercitarea puterii de stat.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
conservă de ton / vas de pescuit / captură de ton
1
Este un „comerț cu oameni”: Adevărul ascuns despre tonul pe care îl cumpărăm de la...
apa cu noroi
2
„Apele Române” recomandă declararea stării de urgență în Prahova: „Situaţia la Paltinu...
Digi 24_2025_11_30_15_15_45
3
Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o...
NTcwNWE2ZDcxMTRkZDcyZTcyNWNlOTYzNjEyY2IwNw==.thumb
4
Fost șef al Armatei, întrebat dacă Rusia va ataca România: „Există altă amenințare mai...
lac paltinu
5
Directorul companiei care tratează apa din Paltinu: Au fost presiuni. De unde să dau apă...
Danezii nu s-au ferit de cuvinte! Cum au fost numite jucătoarele României, înaintea meciului de Ziua Națională
Digi Sport
Danezii nu s-au ferit de cuvinte! Cum au fost numite jucătoarele României, înaintea meciului de Ziua Națională
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Screenshot 2025-11-30 at 18.44.16
George Simion, ales președinte AUR pentru a doua oară: În 2026 se poate întâmpla orice, de la a fi arestat până la o guvernare AUR
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Huiduieli la Alba Iulia în momentul depunerii coroanei din partea președintelui Nicușor Dan
Statue of Mihai the Brave and Cathedral in Alba Iulia, Romania
Puterea și Opoziția, prezente la manifestațiile de 1 decembrie din Alba Iulia. Ce lideri vor fi în Capitala Unirii
lei bancnote
Angajaţi ai unor societăţi din Alba Iulia, păcăliţi să trimită bani unor necunoscuţi care au pretins că le sunt şefi
jandarm ai sora
Video fals generat de AI: Un jandarm îl promovează pe Călin Georgescu. Avertismentul Jandarmeriei
Recomandările redacţiei
2025-12-01 Octav Ganea-5683
Parada de 1 Decembrie, de la ora 11.00: 2.900 de militari prezenți și...
alba 2
Tensiuni la Alba Iulia de 1 Decembrie: incidente la Monumentul...
US' Rubio hails 'most productive' talks yet in ongoing Ukraine-Russia peace efforts
Diplomat american, avertisment după negocierile de la Miami: SUA nu...
Nicu Ștefănuță.
Nicu Ştefănuţă: „Este sfârșitul păcii. Europa se trezește mult prea...
Ultimele știri
Două cutremure au avut loc în România, luni dimineață
Ilie Bolojan a descris ce înseamnă pentru el „o formă reală de patriotism”: „Să avem încredere în România și în noi înșine”
Avertismentul Maiei Sandu de Ziua Națională: „Aceste valori sunt amenințate mai mult ca oricând”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna decembrie 2025. Leii primesc sprijin financiar, Scorpionii strălucesc fără să facă prea mare...
Cancan
Veste ȘOC din SUA: Gemenele INDIGGO, arestate la Miami: vătămare, tâlhărie și… 😲 😲 😲
Fanatik.ro
Gheorghe Mustață, ultimatum pentru jucătorii de la FCSB după scandalul de la Belgrad: „Le garantez că nu mai...
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Ultimele detalii despre transferul lui Lisav Naif Eissat la Dinamo. Ce lovituri mai pregătesc „câinii”...
Adevărul
Armele cu care România ar putea distruge dronele, fără a apela la rachete de un 1 milion de euro. General...
Playtech
Pensia minimă garantată în 2026: cât vei lua dacă ai 15, 20 sau 30 de ani de vechime
Digi FM
Corina Dănilă, primele declarații despre soțul ei, cu care s-a căsătorit în secret. Este mai tânăr cu 12 ani...
Digi Sport
Fosta Miss Arad i-a spus "DA" lui Dennis Man: ”Nu aș putea fi mai fericită”
Pro FM
Dezvăluiri neașteptate despre Prince, la aproape zece ani de la moartea lui. Ce obișnuia să mănânce...
Film Now
Dolph Lundgren, despre momentul în care l-a băgat pe Sylvester Stallone în spital, în timp ce filmau Rocky...
Adevarul
Cea mai mare controversă a creștinismului românesc: a fost sau nu Sfântul Andrei în Dobrogea? Ce spun...
Newsweek
1.500€ bonus la pensie pentru românii din Spania. Care pensionari iau bani în plus în decembrie în România?
Digi FM
Harry Styles și fiica lui Lenny Kravitz, plimbare romantică prin Roma. Gesturi dulci pe străzile orașului...
Digi World
"Așteptări vs. realitate. Mă simt înșelată". A crezut că și-a închiriat cea mai frumoasă cameră cu vedere la...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Shirley MacLaine, ieșire rară în public, la 91 de ani. De ce a refuzat să joace în "Breakfast at Tiffany's"...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...