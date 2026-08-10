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Video Scandal la Spitalul din Slatina: O infirmieră a fost lovită de mai multe ori de o pacientă și de soțul ei. Poliția a deschis anchetă

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asistente pe holul unui spital
Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images
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Scandal la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Slatina, unde o infirmieră a fost lovită de o pacientă și de soțul acesteia și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Polițiștii au intervenit pentru a aplana conflictul.

 

Femeia, în vârstă de 63 de ani, a venit împreună cu soțul ei la Unitatea de Primiri Urgențe. Aceasta a cerut să i se facă mai multe investigații medicale, spunând că nu se simte bine și că are probleme de sănătate.

După ce medicul de la Unitatea de Primiri Urgențe a decis să îi facă mai multe investigații medicale decât se aștepta femeia, aceasta a devenit agresivă. A lovit infirmiera care o ducea către unul dintre cabinetele medicale, de mai multe ori, în zona capului.

Agresiv a devenit și soțul pacientei, care a lovit-o, la rândul său, pe infirmieră. A fost nevoie de intervenția polițiștilor, care au făcut cercetări la fața locului.

Polițiștii au deschis și o anchetă în acest caz. Pacienta agresivă a fost internată în secția de psihiatrie, iar infirmiera, care a suferit mai multe leziuni în urma agresiunii, a fost internată în spital și primește în continuare îngrijiri medicale.

Editor : C.S.

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