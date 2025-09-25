Scandal la un meci de futsal România – Ungaria de la Craiova. Suporterii s-au bătut cu jandarmii și au aruncat fumigene pe teren.

Meciul decisiv pentru calificarea la Campionatul European de futsal din 2026, disputat la Craiova între România și Ungaria, a fost umbrit de un scandal în tribune. Suporterii s-au luat la bătaie între ei și cu jandarmii, au aruncat fumigene pe teren, iar mai multe persoane au fost evacuate și sancționate.

Atmosfera tensionată din tribune a degenerat rapid, după ce tabela de marcaj a afișat greșit denumirea echipelor.

În minutul 6 al partidei, pe panoul electronic era trecut „Ungaria – Ungaria”, iar această eroare a aprins spiritele între fanii celor două echipe. În doar câteva minute, în tribune au izbucnit altercații violente.

Jandarmii au intervenit de urgență pentru a restabili ordinea, însă conflictul a escaladat. Mai mulți suporteri au aruncat cu fumigene direct pe teren.

În urma incidentelor, șapte persoane au fost evacuate din sală. Potrivit autorităților, aceștia au fost sancționați cu câte 1.500 de lei fiecare și nu mai au voie să participe la competiții sportive în tribune timp de un an.

