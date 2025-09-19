Live TV

Scandal sângeros la Ţăndărei: bărbat înjunghiat mortal în urma unei dispute pentru un teren. Trupe speciale, la fața locului

Data publicării:
ipj ialomita
Scandal sângeros la Ţăndărei: bărbat înjunghiat mortal în urma unei dispute pentru un teren. Trupe speciale, la fața locului. Foto. IPJ Ialomița/ News.ro

Mai multe persoane au fost implicate, vineri după-amiază, într-un scandal izbucnit la Ţăndărei, judeţul Ialomiţa. Un bărbat a fost înjunghiat mortal, iar altul rănit, după ce conflictul dintre doi fraţi pentru un teren a degenerat. Trupele speciale, jandarmi şi poliţişti locali au intervenit pentru a asigura zona, informează News.ro.

„La data de 19 septembrie 2025, în jurul orei 15:30, IPJ Ialomiţa a fost sesizat despre faptul că, în Ţăndărei, are loc o agresiune între mai multe persoane, una dintre acestea fiind înjunghiată. Poliţiştii s-au deplasat urgent la faţa locului, pentru aplanarea conflictului”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa.

Din primele verificări, a reieşit că cinci persoane s-au agresat reciproc.

„În urma evenimentului, două persoane au suferit leziuni, ambele fiind transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. Unul dintre bărbaţi, cel care a fost înjunghiat, a decedat. Conflictul a pornit de la disputa pe un teren şi a fost iniţiat între doi fraţi care locuiesc pe aceeaşi stradă”, a adăugat sursa citată.

În zonă acţionează poliţişti din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale şi de la structurile de ordine publică, jandarmi şi poliţişti locali, pentru menţinerea climatului de siguranţă publică.

„Din verificări rezultă faptul că între cei doi fraţi nu exista un istoric conflictual, agresiunea având loc în mod spontan. În acest caz se efectuează cercetări de către poliţişti, sub coordonarea unităţii de parchet competente, pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei de fapt şi dispunerea măsurilor legale”, a arătat IPJ Ialomiţa.

Editor : Ș.A.

