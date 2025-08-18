Scandal și amenințări cu arma într-un complex rezidențial din București. Mascații și polițiștii au intervenit de urgență

Un scandal violent a izbucnit luni după-amiază într-un complex rezidențial din Sectorul 4 al Capitalei, după ce un bărbat a reclamat la 112 că o cunoștință ar fi încercat să tragă asupra sa cu un pistol. Polițiștii, mascații și jandarmii au intervenit de urgență, iar o persoană rănită a ajuns la spital pentru îngrijiri medicale.

„La data de 18 august 2025, în jurul orei 16:15, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 26 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, de către un bărbat, cu privire la faptul că, în parcarea unui complex rezidențial din Sectorul 4, un alt bărbat ar fi încercat să tragă asupra sa cu un pistol, fără a-l răni”, a transmis Poliția Capitalei.

Ajunse la fața locului, echipajele au discutat cu apelantul, care a declarat că o cunoștință ar fi încercat să îl rănească, efectuând un foc cu o armă. În urma verificărilor, a fost identificat un bărbat de 35 de ani, suspectat de comiterea faptei. Asupra acestuia s-a găsit un cuțit, însă nicio armă de foc nu a fost descoperită. O altă persoană prezentă avea asupra sa un obiect contondent.

Ulterior, polițiștii au fost sesizați și despre un al doilea incident petrecut în același complex rezidențial, unde un alt bărbat ar fi fost victima unei agresiuni fizice.

Echipajele de intervenție s-au deplasat din nou la fața locului și au identificat persoanele implicate.

„În sprijin, la fața locului s-au deplasat și echipaje din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, precum și jandarmi din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, pentru restabilirea ordinii publice. Au fost adoptate măsuri de delimitare a zonei, iar ordinea publică a fost restabilită”, precizează Poliția Capitalei.

La fața locului a fost chemat și un echipaj medical, care a acordat îngrijiri victimei, ulterior transportată la spital pentru investigații suplimentare.

Potrivit primelor cercetări, victima este fratele bărbatului suspectat de la primul incident și ar fi fost agresată cu un obiect tăietor-înțepător. Agresorul ar fi o rudă a apelantului inițial.

„Cercetările sunt în desfășurare, fiind derulate de către Secția 26 Poliție, sub coordonarea Parchetului, în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt și dispunerii măsurilor legale ce se impun”, a menționat sursa citată.

Editor : Ș.A.