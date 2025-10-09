Scandal violent între 15 persoane, pe o stradă din Arad. Un tânăr de 23 de ani a fost înjunghiat. Doi adolescenți arestați

Un tânăr de 23 de ani a fost înjunghiat, iar alte două persoane au ajuns la spital după un scandal izbucnit între două grupuri rivale, pe o stradă din Arad. În total, 15 persoane au fost implicate în altercație. Doi adolescenți au fost arestați preventiv, iar alți doi sunt cercetați sub control judiciar, informează News.ro.

Doi tineri, de 16 şi 18 ani, au fost arestaţi preventiv, iar alţi doi au fost plasaţi sub control judiciar, după ce, în urma unui conflict spontan cu o altă grupare, au înjunghiat un tânăr pe o stradă din municipiul Arad. Alte două persoane au fost rănite şi au ajuns la spital. În total, în scandal au fost implicate 15 persoane.

Cei patru sunt cercetaţi penal pentru lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, după ce, marţi, în urma unui conflict spontan, au înjunghiat un tânăr. Doi dintre agresori au fost arestaţi preventiv, iar alţi doi sunt cercetaţi sub control judiciar.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad a transmis că, în data de 7 octombrie 2025, în jurul orei 21:00, în zona Piaţa Sârbească din Arad, a avut loc o altercaţie între un grup format din 9 persoane şi un alt grup de 5 persoane.

La un moment dat, în timpul scandalului, un tânăr de 23 de ani a fost înjunghiat. Acesta a fost dus la spital şi are nevoie de 25–30 de zile de îngrijiri medicale. De asemenea, alte două persoane implicate în conflict au ajuns la spital, având nevoie de 3–9 zile de îngrijiri medicale.

„În data de 08.10.2025, Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad a sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Arad cu propunerea de luare a măsurii preventive a arestului preventiv faţă de inculpaţii F.A.V., T.P.A., C.M.D.E. şi B.C.R. pentru o durată de 30 de zile. Propunerea a fost admisă în parte, instituindu-se măsura preventivă a arestului preventiv pentru inculpaţii F.A.V. şi B.C.R. şi măsura preventivă a controlului judiciar pentru inculpaţii T.P.A. şi C.M.D.E.”, a precizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad.

