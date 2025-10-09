Live TV

Scandal violent între 15 persoane, pe o stradă din Arad. Un tânăr de 23 de ani a fost înjunghiat. Doi adolescenți arestați

Data publicării:
BUCURESTI - ZIUA POLITIEI ROMANE - STANDURI EXPOZITIONALE - 25 M
Foto: Inquam Photos/Cosmin Enache

Un tânăr de 23 de ani a fost înjunghiat, iar alte două persoane au ajuns la spital după un scandal izbucnit între două grupuri rivale, pe o stradă din Arad. În total, 15 persoane au fost implicate în altercație. Doi adolescenți au fost arestați preventiv, iar alți doi sunt cercetați sub control judiciar, informează News.ro.

Doi tineri, de 16 şi 18 ani, au fost arestaţi preventiv, iar alţi doi au fost plasaţi sub control judiciar, după ce, în urma unui conflict spontan cu o altă grupare, au înjunghiat un tânăr pe o stradă din municipiul Arad. Alte două persoane au fost rănite şi au ajuns la spital. În total, în scandal au fost implicate 15 persoane.

Cei patru sunt cercetaţi penal pentru lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, după ce, marţi, în urma unui conflict spontan, au înjunghiat un tânăr. Doi dintre agresori au fost arestaţi preventiv, iar alţi doi sunt cercetaţi sub control judiciar.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad a transmis că, în data de 7 octombrie 2025, în jurul orei 21:00, în zona Piaţa Sârbească din Arad, a avut loc o altercaţie între un grup format din 9 persoane şi un alt grup de 5 persoane.

La un moment dat, în timpul scandalului, un tânăr de 23 de ani a fost înjunghiat. Acesta a fost dus la spital şi are nevoie de 25–30 de zile de îngrijiri medicale. De asemenea, alte două persoane implicate în conflict au ajuns la spital, având nevoie de 3–9 zile de îngrijiri medicale.

„În data de 08.10.2025, Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad a sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Arad cu propunerea de luare a măsurii preventive a arestului preventiv faţă de inculpaţii F.A.V., T.P.A., C.M.D.E. şi B.C.R. pentru o durată de 30 de zile. Propunerea a fost admisă în parte, instituindu-se măsura preventivă a arestului preventiv pentru inculpaţii F.A.V. şi B.C.R. şi măsura preventivă a controlului judiciar pentru inculpaţii T.P.A. şi C.M.D.E.”, a precizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii
1
Reacția lui Bolojan după ce CCR a declarat constituționale două legi din pachetul 2 al...
oameni in zapada
2
Meteorologii se așteaptă la o iarnă geroasă, cu temperaturi mai scăzute decât în mod...
Care este temperatura potrivită în locuință toamna. Foto Getty Images
3
Temperatura optimă în casă toamna: La câte grade recomandă medicii specialiști să setezi...
inundatii
4
Ciclonul Barbara a lovit România. Ministrul Energiei: Peste 20.000 de puncte de consum au...
tanczos barna face declaratii
5
Tanczos Barna: „Nu sunt de acord cu desființarea comunelor sau orașelor, de dragul de a...
După ce a făcut înconjurul lumii cu o sticlă de vin de 18.700 €, i-a lăsat pe toți ”mască”: susţine teoria ”chemtrails”
Digi Sport
După ce a făcut înconjurul lumii cu o sticlă de vin de 18.700 €, i-a lăsat pe toți ”mască”: susţine teoria ”chemtrails”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
oana toiu si marco rubio dau mana
Ce au discutat Oana Țoiu și Marco Rubio în SUA. Anunțul ministrului...
ID310051_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ciprian Ciucu: La PSD e o strategie, ca 3 indivizi într-un Muppets...
BUCURESTI - CEREMONIE - VICTIME ALE HOLOCAUSTULUI - 9 OCT 2025
Nicușor Dan, provocat să-și explice poziția față de legionari. „Ce-i...
volodimir zelenski - octombrie 2025
Europa se confruntă cu un „risc semnificativ” de război dacă Rusia va...
Ultimele știri
Scandal de spionaj la la Bruxelles. CE investighează informaţii potrivit cărora spionii lui Viktor Orban au vizat oficiali UE
A fost publicat proiectul autostrăzii Brașov-Făgăraș. Când ar putea începe lucrările
SUA sancționează principalul furnizor de petrol al Serbiei. NIS este controlată de Rusia
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
cbrn
Amenințare cu bombă în Arad: SRI și Poliția au ridicat obiecte şi bunuri electronice. Un bărbat a fost reținut
Posta Română
Scandal între Poșta Română și Registrul Comerțului. Compania acuză ONRC că blochează sediile sociale. „Refuzuri pe motive hilare”
bataie in bucuresti
Scandal în Centrul Vechi: trei agenți de pază, reținuți după ce au snopit în bătaie mai mulți tineri
bataie in bucuresti
Scene șocante în Centrul Vechi din Capitală: bodyguarzii unui local au snopit în bătaie mai mulți tineri. De la ce a pornit scandalul
barbat catuse arestat
Scandal la pădure: bătaie între culegători de ciuperci, în județul Cluj. Un bărbat a fost rănit, iar altul a fost reținut de poliție
Partenerii noștri
Pe Roz
Îndrăgostiții Keanu Reeves și Alexandra Grant, de mână la premiera piesei „Waiting for Godot”, după ce au...
Cancan
Mădălina, o tânără de 29 de ani din Giurgiu, a murit după ce a născut într-o clinică privată din Constanța...
Fanatik.ro
La 33 de ani, fosta rivală a Simonei Halep a surprins pe toată lumea. ”Cea mai tare”
editiadedimineata.ro
Vioara lui Einstein, vândută cu 860.000 de lire sterline la o licitație
Fanatik.ro
“Dezertor!” Cum a fost săltat de pe stradă mâna dreaptă a lui Răzvan Burleanu și dus în arest, la carceră...
Adevărul
Cum a reușit Ucraina să schimbe cursul confruntării cu Rusia. „Suntem în război de 300 de ani. Mai putem...
Playtech
Grupa de muncă pentru cadrele militare și polițiști: cum se calculează vechimea și reducerea vârstei
Digi FM
De ce a murit Marius Keșeri, toboșarul trupei Direcția 5. Impresara lui a rupt tăcerea: „Boala îl schimbase...
Digi Sport
Putea ajunge ”cel mai bogat din România”, dar l-a lovit pe ”al treilea om al lumii” și a urmat ”coșmarul”: ”A...
Pro FM
Emma Bunton, însoțită de fiul cel mare la premiera documentarului Victoriei Beckham. Băiatul lui Baby Spice...
Film Now
Conservatorii critică „One Battle After Another”: „Cel mai iresponsabil film al anului”
Adevarul
Dezastrul care se profilează pentru România dinspre Franța. „Orice ar face Macron și oricum s-ar opune, nu ar...
Newsweek
Casa de Pensii, mesaj pentru 2.500.000 pensionari. Banii sunt transferați. Când intră vineri pensia?
Digi FM
Liz Hurley, strălucire de Hollywood într-o rochie cu decolteu și crăpătură pe picior. Vedeta de 60 de ani...
Digi World
5 descoperiri științifice care merită un premiu Nobel, dar încă nu l-au primit
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
Charlize Theron l-a ignorat pe Johnny Depp, la Săptămâna Modei de la Paris. Imaginile, intens comentate pe...
UTV
Dan Frînculescu, glume acide la adresa Biancăi Drăgușanu, a Oanei Roman și a lui Cătălin Botezatu: „Am...