Schimbarea la Față a Domnului 2026: Semnificația sărbătorii care marchează unul dintre cele mai importante momente biblice

Schimbarea la Față a Domnului este una dintre cele mai importante sărbători ale creștinismului și unul dintre cele 12 mari praznice împărătești din calendarul ortodox. Ea amintește de momentul în care Iisus Hristos Și-a descoperit, pentru scurt timp, slava dumnezeiască înaintea apostolilor Petru, Iacov și Ioan, confirmându-Și natura divină și pregătindu-i pentru Pătimirea, Răstignirea și Învierea Sa.

Pentru milioane de credincioși, această zi are o profundă semnificație teologică și spirituală, fiind considerată un simbol al înnoirii sufletești, al speranței și al biruinței vieții asupra morții.

Ce semnifică sărbătoarea Schimbarea la Față a Domnului

„Schimbarea la Față a Domnului marchează unul dintre cele mai importante momente din viața și activitatea lui Iisus Hristos. Potrivit învățăturii creștine, este clipa în care Mântuitorul Și-a descoperit, pentru scurt timp, slava dumnezeiască înaintea apostolilor Petru, Iacov și Ioan, confirmând că este Fiul lui Dumnezeu. Din acest motiv, praznicul este considerat una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox.

Pentru credincioși, ziua de 6 august simbolizează biruința luminii asupra întunericului, a vieții asupra morții și speranța Învierii. Totodată, ea amintește că omul este chemat la o transformare lăuntrică prin credință, rugăciune, pocăință și apropierea de Dumnezeu.

Prin mesajul său spiritual, această sărbătoare îi îndeamnă pe creștini să-și întărească credința și să urmeze exemplul lui Hristos, având convingerea că încercările vieții pot fi depășite prin nădejde și încredere în Dumnezeu. Tocmai de aceea, Schimbarea la Față a Domnului este privită ca un simbol al înnoirii sufletești și al făgăduinței vieții veșnice.” , a explicat pentru Digi24.ro preotul Marius Oblu

Originea biblică a praznicului

Semnificația acestei zile își are originea într-unul dintre cele mai importante episoade relatate în Evangheliile după Matei, Marcu și Luca. Potrivit Sfintei Scripturi, evenimentul a avut loc cu puțin timp înainte de Pătimirea, Răstignirea și Învierea lui Iisus Hristos, în jurul anului 33 d.Hr.

Într-o zi, Mântuitorul i-a ales pe trei dintre cei mai apropiați ucenici ai Săi - Petru, Iacov și Ioan - și a urcat împreună cu ei pe un munte pentru a Se ruga. Deși Evangheliile nu menționează numele locului, tradiția creștină îl identifică cu Muntele Tabor din Țara Sfântă, devenit ulterior unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj.

Momentul în care Iisus Și-a descoperit slava dumnezeiască

În timp ce Se ruga, chipul lui Iisus a început să strălucească asemenea soarelui, iar hainele Sale au devenit de un alb orbitor. În fața celor trei apostoli, Mântuitorul Și-a descoperit pentru câteva clipe slava dumnezeiască, oferindu-le dovada naturii Sale divine.

În același timp au apărut Moise și Ilie, două dintre cele mai importante figuri ale Vechiului Testament. Moise, cel care a primit Legea pe Muntele Sinai, și prorocul Ilie au vorbit cu Hristos despre Pătimirea, Moartea și Învierea Sa, evenimente care urmau să se împlinească la Ierusalim.

Copleșit de cele văzute, apostolul Petru a propus ridicarea a trei colibe: una pentru Iisus, una pentru Moise și una pentru Ilie. În acel moment, un nor luminos i-a învăluit pe toți, iar din mijlocul lui s-a auzit glasul lui Dumnezeu Tatăl: „Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în Care am binevoit; pe Acesta să-L ascultați.”

Cum au reacționat apostolii

Potrivit relatărilor evanghelice, la auzul glasului ceresc, cei trei apostoli au căzut cu fața la pământ, cuprinși de teamă. Iisus S-a apropiat de ei, i-a atins și le-a spus: „Sculați-vă și nu vă temeți.”

Când și-au ridicat privirea, Moise și Ilie dispăruseră, iar lângă ei rămăsese doar Hristos. La coborârea de pe munte, Mântuitorul le-a poruncit ucenicilor să nu vorbească nimănui despre cele văzute până după Învierea Sa. Experiența trăită pe Muntele Tabor avea să le întărească credința și să-i pregătească pentru încercările care urmau.

Cum a devenit unul dintre cele mai importante praznice creștine

Deși evenimentul este consemnat în Evanghelii încă din secolul I, el a devenit treptat și o sărbătoare liturgică a bisericii. Primele comunități creștine din Orient au început să-l cinstească încă din primele veacuri ale creștinismului, însă importanța sa a crescut în secolele al IV-lea și al V-lea.

Potrivit tradiției, în această perioadă a fost ridicată o biserică pe Muntele Tabor, loc identificat drept cel al Schimbării la Față. Primele mărturii despre existența praznicului datează din secolul al V-lea, iar până în secolul al VIII-lea acesta era deja celebrat în întregul Răsărit creștin.

Tot atunci, marii imnografi ai bisericii, între care Sfântul Ioan Damaschin și Sfântul Cosma de Maiuma, au alcătuit cântările liturgice dedicate acestei zile, păstrate până în prezent în rânduiala slujbei. Ulterior, sărbătoarea s-a răspândit și în Biserica Romano-Catolică, devenind una dintre cele mai importante celebrări ale creștinismului.

De ce este sărbătorită în fiecare an la 6 august

„Schimbarea la Față a Domnului este prăznuită anual la 6 august, iar alegerea acestei date are o profundă semnificație liturgică. În calendarul creștin, sărbătoarea este așezată cu aproximativ 40 de zile înainte de Înălțarea Sfintei Cruci, celebrată la 14 septembrie, pentru a evidenția legătura dintre slava dumnezeiască descoperită pe Muntele Tabor și jertfa pe care Iisus Hristos avea să o împlinească pe Cruce.

Totodată, tradiția bisericească leagă această dată și de biserica ridicată pe Muntele Tabor în secolul al IV-lea, considerată locul Schimbării la Față. Prin așezarea praznicului înaintea sărbătorii Înălțării Sfintei Cruci, biserica transmite că suferința și moartea nu reprezintă sfârșitul, ci drumul către Înviere și slava veșnică.”, a conchis sursa Digi24.ro

Editor : M.C.