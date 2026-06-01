Se spală sau nu rufe în a doua zi de Rusalii 2026. Când pot fi reluate treburile casnice, potrivit tradiției ortodoxe

Lunea Sfântului Duh, sărbătorită pe 1 iunie, marchează continuarea praznicului Rusaliilor și ocupă un loc important în calendarul ortodox. Ziua, însemnată cu cruce roșie, este dedicată rugăciunii, participării la slujbe și reculegerii, fiind însoțită de tradiții și obiceiuri respectate de credincioși de-a lungul timpului. În această perioadă, accentul este pus pe dimensiunea spirituală a sărbătorii și pe cinstirea celei de-a treia Persoane a Sfintei Treimi.

Praznicul este asociat cu pogorârea harului divin asupra apostolilor și simbolizează începutul misiunii creștine în lume.

Când este recomandat să speli rufe după Sărbătoare Rusaliilor

„În tradiția ortodoxă, sărbătoarea Rusaliilor - atât Duminica, cât și Lunea Sfântului Duh - este marcată cu cruce roșie în calendarul creștin, fiind considerată o perioadă cu profundă semnificație religioasă. Aceste zile sunt dedicate rugăciunii, participării la Sfânta Liturghie și păstrării unei atmosfere de liniște, reculegere și respect față de momentul liturgic.

În acest context, potrivit rânduielilor bisericești și tradiției respectate de credincioși, se recomandă evitarea activităților casnice solicitante, inclusiv spălatul rufelor, în ambele zile de Rusalii. Obiceiul este legat de importanța sărbătorii și de dorința de a păstra caracterul sacru al acestor momente din calendarul creștin ortodox.

După încheierea perioadei de Rusalii, începând de marți, când nu mai sunt zile marcate cu cruce roșie dedicate acestei sărbători, activitățile gospodărești, inclusiv spălatul rufelor, pot fi reluate în mod obișnuit, fără restricții religioase speciale.”, a explicat pentru Digi24.ro preotul Marius Oblu

Ce semnificație au sărbătorile marcate cu cruce roșie în calendarul ortodox

„În calendarul ortodox, zilele însemnate cu cruce roșie ocupă un loc aparte, fiind dedicate celor mai importante evenimente din istoria mântuirii, precum și unor sfinți cu o însemnătate deosebită pentru viața bisericii. Aceste momente sunt marcate prin slujbe speciale și prin participarea credincioșilor la Sfânta Liturghie.

Potrivit tradiției ortodoxe, simbolul crucii roșii indică o zi cu o profundă încărcătură spirituală, în care credincioșii sunt chemați la rugăciune, reculegere și reflecție asupra semnificației religioase a praznicului. De asemenea, aceste sărbători reprezintă prilejuri de întărire a legăturii cu Dumnezeu și de aprofundare a valorilor creștine.

Mai mult decât simple momente comemorative, marile praznice constituie repere esențiale ale anului bisericesc, având un rol important în organizarea vieții liturgice și spirituale. Ele contribuie la păstrarea tradițiilor de credință și la consolidarea sentimentului de apartenență la comunitatea creștină.”, conchide sursa Digi24.ro